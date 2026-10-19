Rencontre avec Haaland et Husanov : Bakhodir Jalolov visite le camp de Manchester City

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Rencontre avec Haaland et Husanov : Bakhodir Jalolov visite le camp de Manchester City

Double champion olympique et double champion du monde de boxe amateur, boxeur ouzbek invaincu sur le ring professionnel Bakhodir Jalolov (18-0, 15 KO) Après son combat victorieux à Londres, il a visité le centre d'entraînement du célèbre club anglais : Manchester City .

Le « Big Uzbek » a rencontré la star mondiale du football Erling Haaland ainsi que son compatriote évoluant chez les « Citizens » : Abdukodir Khusanov pour un échange chaleureux.

18e victoire à Londres et un knockdown au 5e round

Le voyage de Bakhodir Jalolov en Grande-Bretagne a débuté par un nouveau succès convaincant sur le ring officiel :

  • Victoire contre Solomon Dacres : Lors de la soirée de boxe professionnelle organisée à la célèbre O2 Arena de Londres, notre compatriote a disputé un combat de 10 rounds contre le local Solomon Dacres (10-2, 3 KO) ;

  • Coup puissant au 5e round : Dominant tout au long du duel, Jalolov a déséquilibré son adversaire au cinquième round, l'envoyant au tapis ;

  • Série d'invincibilité : Vainqueur à l'unanimité des juges, notre champion de 32 ans a porté son record à 18 victoires (dont 15 par KO) et a consolidé son statut d'invaincu.

Rencontre au camp de Manchester City : le soutien de Haaland et Khusanov

Après le combat londonien, Jalolov et son équipe se sont rendus à Manchester pour visiter les installations des « Citizens » :

  • Discussion avec Erling Haaland : Bakhodir Jalolov a rencontré l'un des meilleurs buteurs du football mondial, l'attaquant norvégien Erling Haaland, pour échanger sur leurs expériences et succès sportifs ;

  • Soutien national à Abdukodir Khusanov : Il a personnellement encouragé le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanov, qui défend les couleurs de Manchester City, lui souhaitant beaucoup de succès en Premier League et sur la scène européenne ;

  • Réaction sur les réseaux sociaux : Sur son compte Instagram, Bakhodir a publié une photo historique avec Haaland, Khusanov et leurs coéquipiers : « Nous avons visité le centre d'entraînement de Manchester City! Un grand merci au club pour cette visite incroyable ! », a-t-il écrit avec enthousiasme.

Visant le titre de champion du monde incontesté dans sa catégorie, ces voyages internationaux de Bakhodir Jalolov renforcent encore le prestige du sport ouzbek sur la scène mondiale.

Bakhodir JalolovManchester CityErling HaalandAbdukodir KhusanovBoxe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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