L'entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, a évalué la performance de son équipe après la large victoire (5-1) contre Parme lors de la 12e journée de Serie A. Bien que Donyell Malen ait signé un quadruplé pour les Romains, le technicien expérimenté a souligné que le score final ne reflétait pas fidèlement la physionomie du match. La rencontre Parme - Roma du 21 novembre s'est soldée par une large victoire des visiteurs. Donyell Malen est devenu le héros du match en marquant quatre buts. Mario Hermoso a également inscrit son nom au tableau d'affichage. Le seul but des hôtes a été l'œuvre d'Almqvist. À première vue, le score de 5-1 montre la domination absolue de la Roma. Mais selon Gasperini, le match a été beaucoup plus difficile que prévu. « Le score ne montre pas à quel point le match a été difficile » Gasperini n'a pas caché sa satisfaction après la victoire. En même temps, il a salué les intentions de l'adversaire en début de match et a souligné que Parme était bien préparé.

« Je suis très satisfait. Il y a toujours une incertitude lorsque les joueurs partent en sélection et reviennent au club à la dernière minute. Nous devions poursuivre sur notre lancée. » « Le résultat ne reflète pas la difficulté du match. Parme avait très envie de gagner et était en bonne forme. Ils ont bien commencé, puis le cours du match a changé. Le jeu a été assez équilibré, le score ne le montre pas », a déclaré l'entraîneur. En effet, le retour des joueurs après la trêve internationale et la préparation rapide pour le championnat constituent un défi particulier pour les entraîneurs. Gasperini a également noté qu'il attendait de son équipe qu'elle maintienne la constance affichée lors des matchs précédents. «Les difficultésnous avons la volonté de les surmonter » Le coach de la Roma a souligné qu'en plus du jeu collectif, les qualités individuelles jouent un rôle important dans le football. Selon lui, l'équipe doit constamment travailler sur elle-même et réagir correctement, même dans des situations inattendues.