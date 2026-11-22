Gasperini livre une analyse surprenante après la victoire 5-1 de la Roma
L'entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, a évalué la performance de son équipe après la large victoire (5-1) contre Parme lors de la 12e journée de Serie A. Bien que Donyell Malen ait signé un quadruplé pour les Romains, le technicien expérimenté a souligné que le score final ne reflétait pas fidèlement la physionomie du match.
La rencontre Parme - Roma du 21 novembre s'est soldée par une large victoire des visiteurs. Donyell Malen est devenu le héros du match en marquant quatre buts. Mario Hermoso a également inscrit son nom au tableau d'affichage. Le seul but des hôtes a été l'œuvre d'Almqvist.
À première vue, le score de 5-1 montre la domination absolue de la Roma. Mais selon Gasperini, le match a été beaucoup plus difficile que prévu.
« Le score ne montre pas à quel point le match a été difficile »
Gasperini n'a pas caché sa satisfaction après la victoire. En même temps, il a salué les intentions de l'adversaire en début de match et a souligné que Parme était bien préparé.
« Je suis très satisfait. Il y a toujours une incertitude lorsque les joueurs partent en sélection et reviennent au club à la dernière minute. Nous devions poursuivre sur notre lancée. »
« Le résultat ne reflète pas la difficulté du match. Parme avait très envie de gagner et était en bonne forme. Ils ont bien commencé, puis le cours du match a changé. Le jeu a été assez équilibré, le score ne le montre pas », a déclaré l'entraîneur.
En effet, le retour des joueurs après la trêve internationale et la préparation rapide pour le championnat constituent un défi particulier pour les entraîneurs. Gasperini a également noté qu'il attendait de son équipe qu'elle maintienne la constance affichée lors des matchs précédents.
«Les difficultésnous avons la volonté de les surmonter »
Le coach de la Roma a souligné qu'en plus du jeu collectif, les qualités individuelles jouent un rôle important dans le football. Selon lui, l'équipe doit constamment travailler sur elle-même et réagir correctement, même dans des situations inattendues.
« Le football comporte de nombreux aspects : certains sont collectifs, d'autres individuels. On ne cesse jamais de travailler. Alors que nous tentions de consolider notre avance, nous avons encaissé un but ridicule. Notre équipe a bien réagi, ce qui est réjouissant. »
« Nous croyons en notre capacité à marquer. Même lorsque nous rencontrons des difficultés, nous avons toujours la volonté de les surmonter et d'aller de l'avant », a déclaré Gasperini, cité par DAZN.
Le quadruplé de Malen a embelli la victoire de la Roma
Le héros incontesté du match a été Donyell Malen. L'attaquant néerlandais a trouvé le chemin des filets à quatre reprises contre Parme, réalisant un quadruplé. Mario Hermoso a ajouté un autre but à la large victoire des Romains.
Au final, la Roma s'est imposée 5-1 à l'extérieur, remportant trois points précieux. Cependant, pour Gasperini, ce qui compte plus que le résultat, c'est la capacité de l'équipe à ne pas perdre pied dans les moments difficiles et à rester prête à se battre tout au long du match.
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