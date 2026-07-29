Savinho souhaite quitter Manchester City pour rejoindre Tottenham

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Savinho souhaite quitter Manchester City pour rejoindre Tottenham

L'ailier de Manchester City, Savinho, demande son transfert au club londonien de Tottenham afin de poursuivre sa carrière et d'obtenir plus de temps de jeu en équipe première. Selon Goal.com, le joueur brésilien de 22 ans préfère rejoindre l'équipe du nord de Londres après n'avoir pas réussi à s'imposer durablement comme titulaire à l'Etihad Stadium. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations relayées par The Sun, Savinho fait pression sur la direction du club pour finaliser son transfert. Manchester City serait disposé à accepter une offre de 60 millions de livres sterling pour le joueur. Fait intéressant, ce montant est légèrement inférieur à l'évaluation de 70 million de livres fixée pour le joueur il y a un an.

Le projet de Roberto De Zerbi et ses plans de transferts

L'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a pour objectif de renouveler profondément l'attaque de l'équipe. Le technicien italien est convaincu que la vitesse et la créativité de Savinho s'intègrent parfaitement dans son schéma tactique. Bien que la direction soutienne pleinement la politique de transferts de l'entraîneur, De Zerbi a souligné que le mercato n'est pas terminé et que d'autres attaquants rejoindront l'effectif.

Les Londoniens ont déjà réalisé plusieurs accords majeurs lors de ce mercato. Notamment, Sandro Tonali a été recruté de Newcastle pour 100 millions de livres, Mateus Fernandes de West Ham pour 85 millions de livres, et le défenseur Jan Paul van Hecke pour 52 millions de livres sterling.

Le manque de temps de jeu

Le contrat actuel du joueur brésilien avec Manchester City court encore sur trois ans, mais les difficultés à intégrer le onze titulaire sont devenues le problème principal. Ayant souffert de blessures la saison dernière, l'ailier n'a débuté que 14 matches toutes compétitions confondues.

Arrivé à Manchester City via Troyes après une saison réussie à Gérone, Savinho a tenté de répondre aux grandes attentes, mais n'a pas pu garantir sa place face à la concurrence des stars. Malgré l'intérêt de clubs étrangers, notamment de l'AC Milan, le fait que le joueur préfère rester en Premier League anglaise et évoluer sous les ordres de De Zerbi joue un rôle décisif dans son choix.

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Jahongir Tursunov
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