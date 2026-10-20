Manchester City exclu de la Premier League ? Un insider révèle des informations explosives

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Manchester City exclu de la Premier League ? Un insider révèle des informations explosives

Considérée comme l'une des enquêtes les plus retentissantes et approfondies de l'histoire du football anglais, « Manchester City» de nouveaux détails sérieux ont été révélés concernant l'affaire. Le célèbre insider et journaliste sportif Oliver Holtaffirme que les « Citizens » risquent une exclusion officielle de la Premier League (EPL) à la fin de la saison en cours.

La direction de la Premier League se prépare à prendre une décision plus rapide et plus sévère que prévu à l'encontre du club accusé d'avoir enfreint les règles financières.

Pas d'appel attendu : Pourquoi la sanction sera-t-elle annoncée tôt ?

Selon les informations fournies par l'insider Oliver Holt, l'administration de la ligue ne souhaite pas faire traîner l'affaire :

  • Décision attendue avant janvier : Le processus d'appel du club prendra du temps et il est clair que le résultat final ne sera pas connu avant le mois de janvier ;

  • La position ferme de la ligue : Afin d'éviter toute incertitude artificielle, les responsables de l'EPL « Manchester City» prévoient d'annoncer les sanctions sans attendre la fin de l'examen de l'appel du club ;

  • Le sort de la saison : Si une telle décision est prise, le club se retrouvera dans une situation très critique dès le championnat en cours.

Retrait record de points et risque de relégation en Championship

Holt note que les principaux mécanismes de sanction applicables au club pourraient être les suivants :

  • Une sanction synonyme de relégation : « Manchester City» devrait se voir retirer un nombre de points si important que même le succès lors de tous les matchs restants ne suffirait pas à maintenir l'équipe en Premier League ;

  • Double peine — la saison suivante également impactée : Il est fort probable que les restrictions ne s'appliquent pas seulement à l'EPL, mais aussi à la saison suivante en Championship (deuxième division), où l'équipe pourrait commencer avec un solde de points négatif ;

  • La rumeur de la League Two écartée : Le journaliste a démenti les rumeurs selon lesquelles « City » serait relégué en quatrième division anglaise (League Two), soulignant que le club ne descendrait pas en dessous de la deuxième division.

115 accusations et attente du verdict officiel

Rappelons que le club de « Manchester City » fait face à un total de 115 chefs d'accusation liés à des violations du fair-play financier et du règlement de la ligue.

Pour l'instant, aucune décision officielle finale n'a été annoncée par la commission indépendante ou l'EPL concernant la relégation ou les délais précis. Cependant, ces révélations indiquent que l'avenir du grand club est gravement menacé.

Manchester CityPremier LeagueFair-Play FinancierOliver HoltFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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