Le club le plus titré du football anglais au cours de la dernière décennie, «Manchester City» est confronté à une nouvelle vague de scandales financiers plus dangereuse que jamais.

Auparavant, une commission indépendante de la Premier League avait reconnu les « Citizens » coupables de 114 violations des règles financières commises entre 2009 et 2018. Alors que le club prépare son appel officiel contre cette décision, d'autres clubs de Premier League exigent l'ouverture de nouvelles enquêtes.

Pourquoi les clubs soupçonnent-ils la période postérieure à 2018 ?

Selon le prestigieux média britannique The Independent les participants au championnat anglais ne croient absolument pas à un arrêt soudain de la politique financière de City :

« Cela ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain » : Les rivaux de la Premier League, considérant que «Manchester City» a systématiquement et délibérément enfreint les règles financières pendant près d'une décennie, doutent sérieusement que ces pratiques aient disparu instantanément après le début des enquêtes officielles en 2018 ;

Exigence d'un audit à grande échelle : De plus en plus de clubs demandent à la direction de la ligue d'élargir le champ de l'enquête pour inclure un audit indépendant des rapports et des transactions de transfert de City de 2018 à nos jours.

Chiffres et succès : La période des victoires les plus éclatantes

La période post-2018, qui fait l'objet de soupçons, correspond précisément aux années où le club, sous la direction de Pep Guardiola, a établi une hégémonie absolue sur le football anglais et européen :

Saison / Période Réalisations Importance historique 2017/18 — 2023/24 6 titres de Premier League en 7 saisons Dominance et records sans précédent dans l'histoire de l'Angleterre Saison 2022/2023 Victoire en LDC et triplé historique Premier trophée de la Ligue des champions, Premier League et FA Cup Situation actuelle En attente d'appel sur 114 chefs d'accusation Possibilité de nouvelles accusations supplémentaires

Quelles conséquences pour City ?

Si, sous la pression des clubs de Premier League, de nouvelles accusations sont portées pour la période après 2018, cette affaire pourrait devenir le plus grand procès de l'histoire du sport mondial.

Selon les conclusions actuelles de la commission indépendante, le club risque des sanctions sans précédent, allant de lourdes amendes à des retraits de points, voire une exclusion de la Premier League. Une nouvelle phase d'enquête remettrait inévitablement en question la légitimité des nombreux trophées remportés sous l'ère Guardiola.