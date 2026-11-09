Grand scandale : Les géants de la Premier League exigent une enquête sur le triplé de Manchester City

·8·Sport
Grand scandale : Les géants de la Premier League exigent une enquête sur le triplé de Manchester City

Le club le plus titré du football anglais au cours de la dernière décennie, «Manchester City» est confronté à une nouvelle vague de scandales financiers plus dangereuse que jamais.

Auparavant, une commission indépendante de la Premier League avait reconnu les « Citizens » coupables de 114 violations des règles financières commises entre 2009 et 2018. Alors que le club prépare son appel officiel contre cette décision, d'autres clubs de Premier League exigent l'ouverture de nouvelles enquêtes.

Pourquoi les clubs soupçonnent-ils la période postérieure à 2018 ?

Selon le prestigieux média britannique The Independent les participants au championnat anglais ne croient absolument pas à un arrêt soudain de la politique financière de City :

  • « Cela ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain » : Les rivaux de la Premier League, considérant que «Manchester City» a systématiquement et délibérément enfreint les règles financières pendant près d'une décennie, doutent sérieusement que ces pratiques aient disparu instantanément après le début des enquêtes officielles en 2018 ;

  • Exigence d'un audit à grande échelle : De plus en plus de clubs demandent à la direction de la ligue d'élargir le champ de l'enquête pour inclure un audit indépendant des rapports et des transactions de transfert de City de 2018 à nos jours.

Chiffres et succès : La période des victoires les plus éclatantes

La période post-2018, qui fait l'objet de soupçons, correspond précisément aux années où le club, sous la direction de Pep Guardiola, a établi une hégémonie absolue sur le football anglais et européen :

Saison / Période

Réalisations

Importance historique

2017/18 — 2023/24

6 titres de Premier League en 7 saisons

Dominance et records sans précédent dans l'histoire de l'Angleterre

Saison 2022/2023

Victoire en LDC et triplé historique

Premier trophée de la Ligue des champions, Premier League et FA Cup

Situation actuelle

En attente d'appel sur 114 chefs d'accusation

Possibilité de nouvelles accusations supplémentaires

Quelles conséquences pour City ?

Si, sous la pression des clubs de Premier League, de nouvelles accusations sont portées pour la période après 2018, cette affaire pourrait devenir le plus grand procès de l'histoire du sport mondial.

Selon les conclusions actuelles de la commission indépendante, le club risque des sanctions sans précédent, allant de lourdes amendes à des retraits de points, voire une exclusion de la Premier League. Une nouvelle phase d'enquête remettrait inévitablement en question la légitimité des nombreux trophées remportés sous l'ère Guardiola.

Manchester CityPremier LeaguePep GuardiolaFair-play financierFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Manchester City exclu de la Premier League ? Un insider révèle des informations explosivesManchester City exclu de la Premier League ? Un insider révèle des informations explosives20 octobre 07:09Mourinho fait une déclaration fracassante sur les sanctions financières de Manchester CityMourinho fait une déclaration fracassante sur les sanctions financières de Manchester City9 octobre 08:08Transfert choc : un défenseur de Manchester City pourrait traverser la villeTransfert choc : un défenseur de Manchester City pourrait traverser la villeAujourd'hui 14:10Abdukodir Khusanov reçoit la meilleure note lors de la défaite de City (vidéo)Abdukodir Khusanov reçoit la meilleure note lors de la défaite de City (vidéo)Hier 07:47Le onze de départ de Manchester City pour la 10e journée est annoncé — Husanov est titulaireLe onze de départ de Manchester City pour la 10e journée est annoncé — Husanov est titulaire7 novembre 22:03Quand la star de Manchester City reviendra-t-elle ? L'entraîneur révèle des informations importantesQuand la star de Manchester City reviendra-t-elle ? L'entraîneur révèle des informations importantes31 octobre 07:09
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
L'analyse inattendue de Kasparov : Qui a l'avantage dans le duel pour le titre mondial entre Gukesh et Sindarov ?
L'analyse inattendue de Kasparov : Qui a l'avantage dans le duel pour le titre mondial entre Gukesh et Sindarov ?