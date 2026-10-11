Réduit à dix, Tottenham prive Manchester United de la victoire dans les derniers instants

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Réduit à dix, Tottenham prive Manchester United de la victoire dans les derniers instants

Le choc de la 6e journée de Premier League a offert aux fans un dénouement dramatique. Deux clubs prestigieux en difficulté au classement, Manchester Unitedet Tottenham, se sont quittés sur un match nul 1-1.

Alors que le match semblait plié et que les « Spurs » étaient réduits à dix, un but de Dominic Solanke dans le temps additionnel a stupéfié les tribunes d'Old Trafford.

Chronique du match : Le but de Mbeumo, carton rouge et « douche froide » de Solanke

Après une première période équilibrée et sans but, les événements majeurs se sont concentrés sur les 20 dernières minutes :

  • Le but de Mbeumo (73e minute) : La pression constante des hôtes a fini par payer à la 73e minute : l'attaquant camerounais Bryan Mbeumo a trouvé le chemin des filets, donnant l'avantage aux Mancuniens.

  • L'expulsion de Bentancur (78e minute) : Cinq minutes plus tard, la situation des visiteurs s'est aggravée. Entré en jeu, Rodrigo Bentancur a été directement expulsé par l'arbitre pour une faute grossière.

  • Le retour de Solanke (90+2e minute) : En infériorité numérique, Tottenham a lancé une dernière offensive et, dans les arrêts de jeu, l'attaquant de pointe Dominic Solanke a égalisé, sauvant son équipe d'une défaite inévitable.

Situation au classement

Ce match nul ne suffit pas à sortir les deux équipes de leur crise :

  • Manchester United : Avec ce point pris, le club porte son total à 6 points et stagne dans le bas du tableau de Premier League, à la 12e place.

  • Tottenham : Grâce à ce nul arraché, ils portent leur total à 3 points et remontent à la 18e place, poursuivant leur lutte pour sortir de la zone rouge.

Feuille de match et compositions

  • Premier League, 6e journée

    Manchester United — Tottenham 1:1

    Buts : Mbeumo (73e) — Solanke (90+2e).

  • Manchester United : Lammens, Maguire, Martínez, Yoro (Dalot, 59e), Amad (Zirkzee, 59e), Shaw, Tielemans (Baleba, 59e), Mainoo, Fernandes, Cunha, Mbeumo.

  • Tottenham : Kinski, Senesi, van Hecke, Udogie (van de Ven, 74e), Gallagher (Maddison, 74e), Gray, Bergvall (Bentancur, 66e), Tonali, Savio, Solanke, Kudus (Marmoush, 66e).

  • Avertissements : Shaw (80e), Fernandes (84e), Martínez (87e) — Gallagher (4e), van Hecke (79e).

  • Expulsion : Bentancur (78e).

Alors que Manchester United a laissé échapper la victoire devant ses fans, les « Spurs » ont arraché un point précieux grâce à leur résilience en infériorité numérique.

Manchester UnitedTottenhamPremier LeagueBryan MbeumoFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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