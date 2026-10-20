«Pas de place pour le racisme» : Pourquoi des joueurs de 5 clubs ont refusé ce geste symbolique

En Premier League anglaise, dans le cadre des matchs de la journée, la campagne «No Room for Racism» a été marquée par des situations inattendues qui ont attiré l'attention du public.

Conformément au règlement de la compétition, les joueurs devaient poser un genou à terre au coup d'envoi pour manifester leur solidarité contre toute forme de racisme et de discrimination. Cependant, 6 joueurs représentant cinq clubs différents de la Premier League ont ouvertement refusé d'effectuer ce geste.

Qui sont les 6 joueurs ayant refusé de poser un genou à terre ?

La liste des joueurs ayant exprimé leur désaccord comprend plusieurs noms connus :

«Manchester City» : Marc Guéhi ;

«Bournemouth» : Tyler Adams et Ryan ;

«Leeds United» : Dominic Calvert-Lewin ;

«Ipswich Town» : Issa Diop ;

«Everton» : Ainsley Maitland-Niles.

Bien qu'ils n'aient pas posé le genou à terre, ils sont restés debout sur le terrain et ont applaudi pour montrer leur soutien à la cause.

«Ce n'est pas seulement un problème de football» : Le commentaire tranchant de Marc Guéhi

Le défenseur de «Manchester City» Marc Guéhi a expliqué sa position en détail, soulignant que la forme actuelle de la campagne ne produit plus les résultats escomptés. Sa déclaration à la BBC a suscité de vifs débats :

Réaction initiale : «Je ne pose plus le genou à terre depuis longtemps. J'applaudis toujours pour montrer ce que ce geste signifie réellement ;

La profondeur du problème : Cependant, je pense que ce n'est pas un problème qui concerne uniquement les terrains de football, c'est une question beaucoup plus large au sein de la société. Le football n'est qu'un outil pour transmettre le bon message aux gens ;

La nécessité de changer le format : Il est bon que l'idée de cette campagne conserve son importance. Mais nous pouvons faire beaucoup plus en termes d'actions concrètes. Je pense qu'il est temps de revoir sérieusement la manière dont cette campagne doit être menée à l'avenir», a conclu le joueur.

Des gestes symboliques aux mesures concrètes

La tradition de poser un genou à terre, pratiquée en Premier League depuis plusieurs années, est perçue par de nombreux sportifs et experts comme une simple formalité ou une façade.

Ces actions des stars du football montrent qu'il est temps de passer des gestes répétitifs à des mesures législatives réelles et à des campagnes de sensibilisation plus percutantes.