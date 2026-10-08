Abdukodir Husanov devient le joueur post-soviétique le plus cher de la Premier League

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Abdukodir Husanov devient le joueur post-soviétique le plus cher de la Premier League

Le prestigieux portail spécialisé dans l'évaluation du marché des transferts international, Transfermarkt a en Premier League anglaise mis à jour la valeur marchande des joueurs issus des pays post-soviétiques. Le défenseur central de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et du club de Manchester City», Abdukodir Husanov a consolidé son statut de joueur le plus cher parmi les représentants de la CEI et des anciens pays soviétiques évoluant en Premier League.

Les analystes et experts ont fixé la valeur de transfert du talentueux défenseur de 22 ans à 50 millions d'euros . Ce chiffre constitue un record absolu non seulement pour l'Ouzbékistan, mais aussi pour toute l'histoire du football en Asie centrale.

Un écart important de 18 millions d'euros avec le plus proche poursuivant

Le classement Transfermarkt a démontré que Husanov a considérablement devancé ses pairs et concurrents :

  • Deuxième place : La deuxième place du classement revient au milieu de terrain de Brentford, l'Ukrainien Yegor Yarmolyuk. Sa valeur a été estimée à 32 millions d'euros — l'écart avec Husanov est précisément de 18 millions d'euros ;

  • La star qui complète le trio de tête : Le trio de tête est complété par le gardien de but talentueux de Liverpool, le Géorgien Giorgi Mamardashvili — sa valeur marchande a été fixée à 28 millions d'euros ;

  • Représentants ukrainiens : La 4e place du classement est occupée par le latéral d'Everton Vitaliy Mykolenko (25 millions d'euros), et la 5e place par Mykhailo Mudryk, transféré à Tottenham (15 millions d'euros).

Les 5 footballeurs les plus chers de l'espace post-soviétique en Premier League :

  1. Abdukodir Husanov (Manchester City, Ouzbékistan) — 50 millions d'euros;

  2. Yegor Yarmolyuk (Brentford, Ukraine) — 32 millions d'euros;

  3. Giorgi Mamardashvili (Liverpool, Géorgie) — 28 millions d'euros;

  4. Vitaliy Mykolenko (Everton, Ukraine) — 25 millions d'euros;

  5. Mykhailo Mudryk (Tottenham, Ukraine) — 15 millions d'euros.

La carrière de Husanov à Manchester et ses statistiques cette saison

La croissance rapide de la valeur d'Abdukodir Husanov en peu de temps s'explique par ses performances solides au sein du géant anglais :

  • Transfert de 40 millions : Arrivé en janvier 2025 en provenance du club français de Lens pour 40 millions d'euros, le défenseur a soulevé la FA Cup et la League Cup dès sa première saison ;

  • Temps de jeu cette saison : Lors de la saison 2026/2027, sous la direction de Pep Guardiola, il a disputé 6 matchs toutes compétitions confondues, totalisant 391 minutes et écopant d'un carton jaune.

Cette ascension fulgurante du défenseur le place non seulement parmi les plus prometteurs du football anglais, mais rehausse également le prestige du football ouzbek sur la scène mondiale.

Abdukodir HusanovManchester CityTransfermarktPremier LeagueOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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