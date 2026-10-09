Mourinho fait une déclaration fracassante sur les sanctions financières de Manchester City

En Premier League, reconnu coupable d'avoir enfreint les règles du fair-play financier, Manchester Cityreste au centre des préoccupations de l'élite du football mondial. José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a exprimé son opinion avec un sarcasme caractéristique sur les batailles juridiques prolongées et les sanctions potentielles en Angleterre.

Dans une interview accordée au célèbre journal italien Corriere dello Sport, le technicien portugais a ouvertement ironisé sur le fait que les procédures judiciaires et les appels pourraient prendre tellement de temps qu'il pourrait mourir avant qu'une sentence finale ne soit prononcée.

« Dans cette situation, on ne peut que rire » : la sortie ironique de Mourinho

José Mourinho a déclaré qu'il était difficile de prendre au sérieux le processus judiciaire financier le plus retentissant du football moderne :

Approche ironique : « Dans une telle situation, on ne peut que rire. Je pense que nous attendons tous de voir ce qui arrivera à la fin », a commencé le technicien ;

Âge et délais judiciaires : « Mais étant donné que j'ai déjà plus de 60 ans, il me faudra beaucoup de chance pour être encore en vie quand le verdict final sera rendu sur cette affaire » ;

Critique de la bureaucratie : Mourinho a vivement critiqué la bureaucratie et les lenteurs du football anglais et des tribunaux sportifs internationaux.

Une chaîne interminable d'appels

Le technicien expérimenté, surnommé « The Special One », a décrit sans détour le scénario futur de la lutte juridique :

Un processus qui s'éternise : « D'abord, ils prennent une décision, puis le club fait appel... » ;

« J'aurai 80 ans » : « D'ici la fin de toutes ces procédures, j'aurai probablement 80 ans », a-t-il déclaré, soulignant que les mécanismes de défense de City pourraient retarder la conclusion de l'affaire pendant des années.

Procès historique en Premier League et conséquences potentielles

«Manchester City» fait face à des accusations d'une ampleur sans précédent dans l'histoire du football anglais :

Portée des accusations : Le club est accusé d'avoir gonflé artificiellement ses revenus, dissimulé des dépenses et enfreint systématiquement les règles de la Premier League ;

Menace de sanctions lourdes : Parmi les sanctions discutées figurent la relégation dans une division inférieure, des retraits de points records et même l'annulation de titres de champion remportés par le passé ;

Bataille d'appels : La direction des « Citizens » a fait savoir qu'elle était prête à défendre sa position jusqu'au bout, en faisant appel devant les tribunaux d'arbitrage sportif contre toute décision de condamnation.

Cette déclaration de Mourinho a suscité une vive réaction dans le monde du football, remettant sur le devant de la scène la lenteur et la complexité du système de discipline financière en Angleterre.