Pas Arda Turan, mais Yalçın : la question du sélectionneur de la Turquie est presque réglée

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Pas Arda Turan, mais Yalçın : la question du sélectionneur de la Turquie est presque réglée

Un changement majeur est attendu à la tête de l'équipe nationale de Turquie. Selon les informations fournies par le célèbre insider et journaliste sportif Nicolò Schira , l'expérimenté technicien local Sergen Yalçın pourrait devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale.

Les négociations entre les parties sont entrées dans leur phase finale et l'accord Coupe du Monde 2030 devrait inclure un contrat complet valable jusqu'à la fin de la compétition.

Pourquoi Vincenzo Montella est-il parti ?

Cette décision de la Fédération turque de football est liée aux résultats récents de l'équipe nationale :

  • Résultats insatisfaisants : Le technicien italien Vincenzo Montella, qui dirigeait l'équipe, a quitté son poste en raison d'une baisse de régime et du non-respect des objectifs fixés ;

  • Fin de la collaboration : La direction de la Fédération a décidé de résilier le contrat de Montella par anticipation et de confier la gestion de l'équipe à un entraîneur local.

Erreur d'insider : pas Arda Turan, mais Sergen Yalçın

Diverses rumeurs ont circulé initialement concernant le poste de sélectionneur :

  • Info supprimée : Le journaliste Nicolò Schira avait d'abord annoncé l'arrivée du jeune technicien Arda Turan à la tête de l'équipe, mais a rapidement supprimé ce message des réseaux sociaux ;

  • Le candidat principal choisi : Il est vite apparu que l'attention principale et les négociations se sont portées sur la candidature de l'ancien entraîneur de Beşiktaş, Sergen Yalçın.

Qui est Sergen Yalçın et quelle est son expérience ?

Le technicien turc possède une grande expérience et une solide réputation dans le championnat national :

  • L'âge d'or à Beşiktaş : Le dernier poste de Yalçın était au club stambouliote de Beşiktaş, avec lequel il a remporté à la fois le titre de champion de Turquie et la Coupe nationale lors de la même saison ;

  • Une riche expérience en Süper Lig : Au cours de sa carrière, il a travaillé efficacement dans plusieurs clubs du championnat turc, tels qu'Antalyaspor, Malatyaspor, Alanyaspor, Konyaspor, Eskişehirspor, Kayserispor, Gaziantepspor et Sivasspor.

Si le contrat est officiellement signé, Sergen Yalçın aura pour mission de faire passer l'équipe nationale turque à une nouvelle génération et de la mener avec succès vers la Coupe du Monde 2030.

Équipe nationale de TurquieSergen YalçınVincenzo MontellaCoupe du Monde 2030Football
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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