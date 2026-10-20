«Une nouvelle ère pour l'équipe nationale de Turquie» : Sergen Yalçın nommé sélectionneur

La question du poste de sélectionneur de l'équipe nationale de Turquie a été officiellement tranchée. Selon le communiqué publié sur le site officiel de la Fédération turque de football (TFF), le célèbre technicien de 53 ans, Sergen Yalçın a été nommé nouveau sélectionneur de l'équipe nationale.

Après une série de contre-performances en Ligue des nations de l'UEFA, la direction du football turc a décidé de faire confiance à un entraîneur local sur le long terme.

Un contrat de 4 ans et le départ de Montella

Le changement à la tête de l'équipe nationale turque comprend les détails importants suivants :

Contrat à long terme : Sergen Yalçın a signé un contrat de quatre ans avec la Fédération turque de football et préparera l'équipe pour les grands tournois internationaux ;

Départ du technicien italien : Yalçın succède à l'ancien sélectionneur Vincenzo Montellaà ce poste. Montella avait quitté ses fonctions après quatre défaites consécutives de l'équipe en Ligue des nations de l'UEFA ;

Un grand retour après une période d'inactivité : Pour Yalçın, qui était sans club depuis son départ de Beşiktaş en mai 2026, il s'agit de sa première expérience à la tête d'une sélection nationale.

L'expérience de Yalçın : un fin tacticien du championnat turc

Sergen Yalçın jouit d'une grande réputation et d'une vaste expérience dans le football turc, ayant laissé une empreinte significative dans plusieurs clubs :

Parcours en club : Au cours de sa carrière d'entraîneur, il a dirigé avec succès des clubs de Süper Lig tels qu'Antalyaspor, Malatyaspor, Alanyaspor et Konyaspor, en plus de Beşiktaş ;

Détermination et caractère : Sa capacité à insuffler un esprit combatif à ses joueurs et sa philosophie de jeu offensive devraient façonner le nouveau visage de l'équipe nationale.

Des défis redoutables en perspective : le calendrier de novembre

Le nouveau sélectionneur fait face à des défis majeurs dès ses premiers jours. Dans le cadre des rencontres de la Ligue des nations en novembre, l'équipe nationale turque affrontera deux géants mondiaux :

Un match contre l'équipe nationale de Belgique ;

Un choc décisif contre l'équipe nationale de France.

Pour les joueurs de Yalçın, ces rencontres seront cruciales non seulement pour redresser la barre en Ligue des nations, mais aussi pour restaurer la confiance envers l'équipe sous la direction du nouveau coach.