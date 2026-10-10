Arda Turan pourrait devenir le sélectionneur de l'équipe nationale de Turquie

La Fédération turque de football (TFF) Vincenzo Montella a déjà identifié le candidat principal pour prendre les rênes de l'équipe nationale après son licenciement. Selon le célèbre insider et journaliste sportif Nicolò Schira sur son compte X, la fédération envisage sérieusement la candidature de la légende du football turc, qui dirige actuellement avec succès le club du Shakhtar Donetsk : Arda Turan pour le poste.

Les sources estiment que la probabilité que le technicien de 39 ans soit nommé est très élevée.

Deux postes en même temps : les détails d'un schéma inhabituel

Selon les informations fournies par l'un des médias influents de Turquie, NTV Spor les négociations se déroulent dans un format inhabituel et rare :

La condition de ne pas quitter le Shakhtar : Arda Turan pourrait travailler simultanément pour l'équipe nationale et le Shakhtar sans mettre fin à ses activités au sein du club ;

Série victorieuse en club : Le technicien dirige le géant ukrainien depuis 2025 et a prouvé son potentiel en tant qu'entraîneur en remportant rapidement le titre de champion de la Premier League ukrainienne avec le Shakhtar ;

Confiance de la fédération : La direction est convaincue que la vision moderne, l'enthousiasme et la connaissance parfaite de l'environnement interne de l'équipe nationale d'Arda Turan permettront de redresser rapidement une sélection en crise.

Ancien capitaine et légende vivante de l'équipe

Arda Turan a été un leader et un capitaine pendant de nombreuses années sous le maillot de l'équipe nationale :

Le cap des cent : Il a disputé 100 matchs officiels avec l'équipe nationale de Turquie ;

Une efficacité immense : Lors de ces rencontres, le milieu de terrain a marqué 16 buts et a délivré 25 passes décisives (assists), devenant le moteur principal de l'équipe ;

Réputation internationale : Sa vaste expérience acquise dans des clubs prestigieux comme l'Atlético Madrid et le FC Barcelone renforce encore sa crédibilité en tant qu'entraîneur.

Le vide après l'ère Montella

La Fédération turque de football a officiellement démis l'entraîneur italien Vincenzo Montella de ses fonctions le 9 octobre. Les quatre défaites consécutives en phase de groupes de la Ligue des Nations et l'échec à se qualifier pour les barrages de la Coupe du Monde 2026 sont les principales raisons de la non-prolongation du contrat du technicien italien.

Si les négociations entre la fédération et Arda Turan aboutissent, le retour de l'ancien capitaine au poste de sélectionneur devrait marquer le début d'une nouvelle ère empreinte d'esprit national dans le football turc.