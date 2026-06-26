Arda Guler : « J'ai très mal joué, les critiques sont justifiées »

Le milieu de terrain de l'équipe nationale de Turquie, Arda Guler, s'est exprimé avec franchise sur sa performance et la participation de son équipe au tournoi après la victoire 3-2 contre les États-Unis lors de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Bien qu'il ait marqué contre les États-Unis et ait été élu homme du match, le joueur de 21 ans a admis ne pas être satisfait de sa prestation.

« J'ai très mal joué. Tout ce que disent les critiques est vrai. Dans l'ensemble, la Turquie a réalisé un très mauvais tournoi. En conséquence, nous avons dû mettre fin prématurément à notre participation à la compétition », a déclaré Guler.

Le milieu de terrain du Real Madrid a souligné son espoir de tirer les leçons des erreurs commises durant le tournoi et de changer la situation à l'avenir.

« J'espère que nous pourrons tout rectifier désormais. Il a été dit que mon état psychologique n'était pas bon avant le match contre les États-Unis. Je suis prêt à accepter toutes les critiques. Elles sont toutes justifiées », a rapporté la publication The Touchline en citant Guler.

Pour rappel, l'équipe nationale de Turquie, dirigée par Vincenzo Montella, a terminé quatrième du groupe D avec 3 points, quittant ainsi la Coupe du monde dès la phase de groupes.

La victoire contre les États-Unis a été le seul succès des Turcs lors du tournoi. Cependant, ce résultat n'a pas suffi pour qualifier l'équipe pour les phases éliminatoires.