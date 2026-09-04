Carlo Ancelotti dévoile les plans du Brésil pour la Coupe du Monde 2030

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, Carlo Ancelotti, a effectué une visite surprise au centre d'entraînement de Valdebebas à Madrid pour rencontrer les joueurs et le staff technique de son ancienne équipe. Selon Goal.com, lors de cette rencontre cordiale, le technicien expérimenté a évoqué ses plans stratégiques pour préparer la Seleção à la Coupe du Monde 2030. C'est ce que rapporte Goal.com.

L'ancien entraîneur du Real Madrid n'a pas caché sa joie de retrouver un environnement familier et a eu une discussion sincère avec les membres de l'équipe avant l'entraînement. Il a porté une attention particulière à la condition physique et aux processus de récupération des joueurs brésiliens du club madrilène.

La phase de formation d'une nouvelle génération

Selon Ancelotti, le cycle de la dernière Coupe du Monde marque la fin d'une ère pour les Brésiliens. Par conséquent, une période de changements radicaux a commencé au sein de l'équipe nationale, où l'intégration de jeunes talents est devenue une priorité.

Dans ce processus, l'entraîneur a accordé une attention particulière à la situation en club de leaders tels que Vinícius Júnior, Endrick, Éder Militão et Rodrygo. Il a également souligné qu'il suivait de près les jeunes espoirs évoluant non seulement en Espagne, mais aussi au Brésil et dans d'autres championnats européens.

Les défis à venir

L'objectif principal du sélectionneur du Brésil est de bâtir une équipe puissante et complète, capable de rivaliser avec n'importe quel adversaire d'ici la Coupe du Monde 2030. Le technicien a reconnu le grand potentiel des joueurs âgés de 20 à 21 ans actuellement.

Les matchs amicaux à venir seront cruciaux pour la formation de cette nouvelle génération et pour tester le jeu collectif. Les protégés d'Ancelotti devraient se rendre en Australie fin septembre pour disputer deux rencontres à Townsville et Brisbane. Ensuite, l'équipe se rendra en Inde pour jouer à Kolkata, des matchs qui serviront de test important pour le staff technique.