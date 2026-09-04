Carlo Ancelotti dévoile les plans du Brésil pour la Coupe du Monde 2030

·2·Sport
Carlo Ancelotti dévoile les plans du Brésil pour la Coupe du Monde 2030

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, Carlo Ancelotti, a effectué une visite surprise au centre d'entraînement de Valdebebas à Madrid pour rencontrer les joueurs et le staff technique de son ancienne équipe. Selon Goal.com, lors de cette rencontre cordiale, le technicien expérimenté a évoqué ses plans stratégiques pour préparer la Seleção à la Coupe du Monde 2030. C'est ce que rapporte Goal.com.

L'ancien entraîneur du Real Madrid n'a pas caché sa joie de retrouver un environnement familier et a eu une discussion sincère avec les membres de l'équipe avant l'entraînement. Il a porté une attention particulière à la condition physique et aux processus de récupération des joueurs brésiliens du club madrilène.

La phase de formation d'une nouvelle génération

Selon Ancelotti, le cycle de la dernière Coupe du Monde marque la fin d'une ère pour les Brésiliens. Par conséquent, une période de changements radicaux a commencé au sein de l'équipe nationale, où l'intégration de jeunes talents est devenue une priorité.

Dans ce processus, l'entraîneur a accordé une attention particulière à la situation en club de leaders tels que Vinícius Júnior, Endrick, Éder Militão et Rodrygo. Il a également souligné qu'il suivait de près les jeunes espoirs évoluant non seulement en Espagne, mais aussi au Brésil et dans d'autres championnats européens.

Les défis à venir

L'objectif principal du sélectionneur du Brésil est de bâtir une équipe puissante et complète, capable de rivaliser avec n'importe quel adversaire d'ici la Coupe du Monde 2030. Le technicien a reconnu le grand potentiel des joueurs âgés de 20 à 21 ans actuellement.

Les matchs amicaux à venir seront cruciaux pour la formation de cette nouvelle génération et pour tester le jeu collectif. Les protégés d'Ancelotti devraient se rendre en Australie fin septembre pour disputer deux rencontres à Townsville et Brisbane. Ensuite, l'équipe se rendra en Inde pour jouer à Kolkata, des matchs qui serviront de test important pour le staff technique.

Carlo AncelottiÉquipe du BrésilReal MadridCoupe du Monde 2030Actualités Football
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un joueur de cricket proche d'un record après une course de 100 kmUn joueur de cricket proche d'un record après une course de 100 kmAujourd'hui, 09:11Mahmud Mahamadjonov transféré au Dinamo Makhatchkala — Un nouveau tremplin vers l'EuropeMahmud Mahamadjonov transféré au Dinamo Makhatchkala — Un nouveau tremplin vers l'EuropeAujourd'hui, 05:54La chasse aux stars continue : Les agents libres les plus célèbres sans clubLa chasse aux stars continue : Les agents libres les plus célèbres sans clubAujourd'hui, 05:48Mirjalol Qosimov : sur la victoire contre « Khorezm » et les occasions manquéesMirjalol Qosimov : sur la victoire contre « Khorezm » et les occasions manquéesAujourd'hui, 05:43Lugano bat Servette et prend la tête : détails du matchLugano bat Servette et prend la tête : détails du matchAujourd'hui, 05:38Sindarov donne une évaluation inattendue des émotions de GukeshSindarov donne une évaluation inattendue des émotions de GukeshHier, 23:03
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Emre Belözoğlu fait des déclarations explosives sur la limite en Turquie et Shomurodov
Emre Belözoğlu fait des déclarations explosives sur la limite en Turquie et Shomurodov
Départ de Nasaf ? Ruziqul Berdiyev fait une déclaration inattendue après la défaite contre Navbahor
Départ de Nasaf ? Ruziqul Berdiyev fait une déclaration inattendue après la défaite contre Navbahor
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)