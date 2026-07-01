Montella reste, grands changements attendus au sein de l'équipe nationale de Turquie

La Fédération turque de football a décidé de maintenir Vincenzo Montella au poste d'entraîneur principal, malgré la participation décevante de l'équipe nationale à la Coupe du monde 2026.

Bien que la Turquie n'ait pas réussi à sortir de la phase de groupes du Mondial, la direction de la fédération ne souhaite pas résoudre le problème par un simple changement d'entraîneur. Des modifications majeures sont attendues concernant le staff de Montella, les critères de sélection des joueurs et la tactique de l'équipe.

La Fédération soutient Montella

Le président de la Fédération turque de football, Ibrahim Hoji-Osmanoglu, a déclaré qu'il n'était pas question de limoger Montella après l'élimination précoce lors de la Coupe du monde.

Le technicien italien a lui-même souligné qu'il n'avait pas l'intention de démissionner, affirmant posséder encore l'énergie et la passion nécessaires pour diriger la sélection.

La Turquie s'était inclinée face à l'Australie et au Paraguay lors du Mondial, perdant ainsi toute chance de qualification pour les play-offs avant la dernière journée. L'équipe a battu les États-Unis, pays hôte, 3-2 lors du dernier match de groupe, mais cette victoire n'a pas suffi pour passer au tour suivant.

L'arrivée d'un mentor dans le staff technique

Selon le média Takvim, la direction de la fédération a discuté avec Montella des changements à mettre en œuvre avant le début de la Nations League en septembre.

Les deux parties sont tombées d'accord sur la nécessité de renouveler partiellement le staff technique. Plus précisément, l'intégration d'un consultant-mentor expérimenté est prévue.

Le nouvel expert devrait aider Montella dans la prise de décisions tactiques, l'analyse des matchs et la gestion de l'équipe dans les situations critiques.

Cette décision montre que la fédération a choisi de renforcer le système de travail autour de Montella plutôt que de le remplacer totalement.

Le staff de préparation physique pourrait également être renouvelé

Les performances des spécialistes responsables de l'athlétisme et de la préparation physique de l'équipe nationale de Turquie seront également réévaluées.

D'après Takvim, des changements sont possibles au sein du staff d'entraîneurs dans ce domaine. La fédération souhaite analyser en détail l'état physique des joueurs durant la compétition, leur vitesse de récupération et leurs performances sous haute pression.

Le temps restant jusqu'à la Nations League devrait être utilisé pour tester de nouvelles approches et définir précisément la répartition des tâches au sein du staff.

Changement d'approche dans la sélection des joueurs

Montella prévoit désormais de sélectionner les joueurs sur la base de leur forme sportive actuelle, et non plus en fonction de leur nom ou de leurs services passés.

L'entraîneur devrait donner plus d'opportunités aux nouveaux joueurs performants et faire preuve de plus de flexibilité dans le choix de la composition.

Cette décision pourrait ouvrir davantage les portes de la sélection aux jeunes joueurs s'illustrant en Süper Lig turque et dans les championnats européens.

Révision du jeu sans avant-centre

L'un des points les plus critiqués sous l'ère Montella a été l'utilisation d'un système sans numéro 9 nominal, c'est-à-dire sans avant-centre classique.

Cette approche tactique a été vivement critiquée après que la Turquie a été incapable de marquer lors des deux premiers matchs du Mondial. Bien que l'équipe ait créé de nombreuses occasions, elle a peiné à les concrétiser.

Selon Takvim, Montella est prêt à revoir ce système. L'équipe pourrait évoluer avec un avant-centre classique ou adapter sa structure offensive selon les caractéristiques de l'adversaire.

La Nations League, un nouveau test pour Montella

La Nations League, qui débute en septembre, constituera un test crucial pour Montella et son staff technique renouvelé.

La fédération espère que les erreurs de la Coupe du monde ne se répéteront pas et que l'équipe sera plus efficace en attaque et plus juste dans la sélection des joueurs.

Montella reste en poste, mais cela ne signifie pas que son travail continuera comme avant. On attend désormais du technicien italien non seulement des résultats, mais aussi une flexibilité tactique, un staff solide et une confiance accordée aux joueurs les plus méritants.