La Fédération turque de football se sépare de Vincenzo Montella

La Fédération turque de football (TFF) a décidé de mettre fin à sa collaboration avec le célèbre technicien italien, Vincenzo Montella , qui occupait le poste de sélectionneur de l'équipe nationale. Selon le communiqué officiel de l'instance, le contrat actuel ne sera pas prolongé.

Cette décision radicale fait suite aux performances décevantes de l'équipe lors de la saison actuelle de la Ligue des nations de l'UEFA. La sélection turque a subi quatre défaites consécutives en phase de groupes, suscitant de vives critiques de la part des supporters et de la direction.

L'ère Montella : succès à l'Euro 2024 et obstacles pour la Coupe du monde 2026

Le technicien italien de 52 ans avait pris les rênes de l'équipe nationale turque en 2023, enregistrant des résultats notables :

Quarts de finale de l'Euro : Sous la direction de Montella, la Turquie a produit un jeu offensif et convaincant lors de l'Euro 2024, atteignant les quarts de finale ;

Qualification pour la Coupe du monde : L'entraîneur a réussi à qualifier la Turquie pour la phase finale de la Coupe du monde 2026, bien que l'équipe n'ait pas réussi à franchir la phase de groupes lors du tournoi ;

Crise récente : La série de défaites enregistrée en Ligue des nations après le Mondial a conduit la fédération à ne pas renouveler son contrat.

Une riche expérience d'entraîneur et de joueur

Vincenzo Montella est reconnu comme une figure de proue du football international et de club :

Carrière en club : Avant sa nomination, il a dirigé l'Adana Demirspor en Turquie, le Sevilla FC en Espagne, ainsi que la Fiorentina, l'AC Milan, la Sampdoria, Catane et l'AS Roma en Serie A italienne ;

Palmarès en tant que joueur : En tant qu'attaquant, Montella a remporté le championnat d'Italie avec l'AS Roma lors de la saison 2000/2001 et a été vice-champion d'Europe avec l'Italie en 2000.

La Fédération turque de football commencera prochainement à examiner la liste des candidats pour le poste vacant de sélectionneur.