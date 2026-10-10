La Fédération turque de football se sépare de Vincenzo Montella

·8·Sport
La Fédération turque de football se sépare de Vincenzo Montella

La Fédération turque de football (TFF) a décidé de mettre fin à sa collaboration avec le célèbre technicien italien, Vincenzo Montella , qui occupait le poste de sélectionneur de l'équipe nationale. Selon le communiqué officiel de l'instance, le contrat actuel ne sera pas prolongé.

Cette décision radicale fait suite aux performances décevantes de l'équipe lors de la saison actuelle de la Ligue des nations de l'UEFA. La sélection turque a subi quatre défaites consécutives en phase de groupes, suscitant de vives critiques de la part des supporters et de la direction.

L'ère Montella : succès à l'Euro 2024 et obstacles pour la Coupe du monde 2026

Le technicien italien de 52 ans avait pris les rênes de l'équipe nationale turque en 2023, enregistrant des résultats notables :

  • Quarts de finale de l'Euro : Sous la direction de Montella, la Turquie a produit un jeu offensif et convaincant lors de l'Euro 2024, atteignant les quarts de finale ;

  • Qualification pour la Coupe du monde : L'entraîneur a réussi à qualifier la Turquie pour la phase finale de la Coupe du monde 2026, bien que l'équipe n'ait pas réussi à franchir la phase de groupes lors du tournoi ;

  • Crise récente : La série de défaites enregistrée en Ligue des nations après le Mondial a conduit la fédération à ne pas renouveler son contrat.

Une riche expérience d'entraîneur et de joueur

Vincenzo Montella est reconnu comme une figure de proue du football international et de club :

  • Carrière en club : Avant sa nomination, il a dirigé l'Adana Demirspor en Turquie, le Sevilla FC en Espagne, ainsi que la Fiorentina, l'AC Milan, la Sampdoria, Catane et l'AS Roma en Serie A italienne ;

  • Palmarès en tant que joueur : En tant qu'attaquant, Montella a remporté le championnat d'Italie avec l'AS Roma lors de la saison 2000/2001 et a été vice-champion d'Europe avec l'Italie en 2000.

La Fédération turque de football commencera prochainement à examiner la liste des candidats pour le poste vacant de sélectionneur.

Vincenzo MontellaFédération turque de footballLigue des nations de l'UEFAEuro 2024Football
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Perquisition urgente dans la salle VAR ! Des arrestations majeures secouent le football turcPerquisition urgente dans la salle VAR ! Des arrestations majeures secouent le football turc3 octobre 18:36Duel en Ligue des Nations : Pourquoi la Belgique ne parvient-elle pas à battre la France depuis 8 ans ?Duel en Ligue des Nations : Pourquoi la Belgique ne parvient-elle pas à battre la France depuis 8 ans ?5 octobre 19:34«Il essaie de paraître exigeant» : Piers Morgan critique sévèrement le sélectionneur du Portugal«Il essaie de paraître exigeant» : Piers Morgan critique sévèrement le sélectionneur du Portugal5 octobre 19:21Record révèle tout : Le sélectionneur du Portugal explique le départ de RonaldoRecord révèle tout : Le sélectionneur du Portugal explique le départ de Ronaldo5 octobre 11:55Un point final au conflit ? Jorge Jesus accepte une rencontre secrète avec RonaldoUn point final au conflit ? Jorge Jesus accepte une rencontre secrète avec Ronaldo4 octobre 01:04Boycott politique en Hongrie : les joueurs irlandais refusent de saluer les joueurs israéliensBoycott politique en Hongrie : les joueurs irlandais refusent de saluer les joueurs israéliens28 septembre 11:21
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?