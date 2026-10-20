Nos cyclistes remportent l'or et l'argent aux Jeux Para Asiatiques

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Nos cyclistes remportent l'or et l'argent aux Jeux Para Asiatiques

La délégation ouzbèke a ajouté de nouvelles victoires éclatantes à son palmarès lors des Jeux Para Asiatiques d'été 2026, organisés par les villes japonaises d'Aichi et de Nagoya.

Selon le service de presse du Comité National Paralympique d'Ouzbékistan, nos compatriotes ont réalisé un véritable triomphe lors des finales de para-cyclisme sur piste en occupant les deux plus hautes marches du podium.

Derby ouzbek en finale : domination absolue de Yavkochev et Abdullayev

Les finales de la poursuite individuelle masculine de 4000 mètres en classe C5 ont été marquées par une lutte intense :

  • Ligne d'arrivée en or : Notre athlète talentueux Boymurod Yavkochev a fait preuve d'une vitesse et d'une endurance exceptionnelles en finale, franchissant la ligne en premier pour remporter la médaille d'ordes Jeux Para Asiatiques ;

  • Succès en argent : Un autre de nos représentants talentueux Azimbek Abdullayev a franchi la ligne en deuxième position, ajoutant une précieuse médaille d'argentau trésor de notre délégation ;

  • Médaillé de bronze : Dans cette épreuve, un représentant des Émirats arabes unis (EAU) a complété le trio de tête et a été récompensé par la médaille de bronze.

La marche victorieuse de la délégation ouzbèke

Notre équipe nationale continue de démontrer son haut potentiel sportif lors de cette compétition majeure à Aichi-Nagoya :

  • Les rangs des champions s'élargissent : Avant ce succès de nos cyclistes, Lolaxon Qodirova et Yegor Bolotov avaient également été sacrés champions des Jeux Para Asiatiques dans leurs disciplines respectives ;

  • Classement général : Cette série de médailles remportées tout au long de la compétition permet aux paralympiens ouzbeks de consolider leur position au classement général.

Jeux Para Asiatiques 2026 Aichi-NagoyaBoymurod YavkochevAzimbek AbdullayevPara-cyclisme sur piste C5 4000mOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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