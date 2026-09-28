Anvar Anvarov remporte la médaille de bronze aux Jeux asiatiques

L'athlétisme ouzbek a décroché une nouvelle médaille aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026. Engagé dans l'épreuve du saut en longueur, Anvar Anvarov a enregistré une performance de 8,06 mètres, montant ainsi sur le podium.

Le meilleur essai de notre compatriote lui a permis de remporter la médaille de bronze de la compétition.

Le meilleur saut d'Anvarov : 8,06 mètres

Le membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Anvar Anvarov, a démontré tout son talent lors des épreuves de saut en longueur.

Notre athlète a réalisé sa meilleure performance de la compétition avec un saut de 8,06 mètres. Ce résultat a suffi pour décrocher la médaille de bronze au classement final.

Ainsi, Anvar Anvarov a offert une nouvelle médaille à la délégation ouzbèke aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

Le trésor des médailles de la délégation ouzbèke continue de s'enrichir

Le bronze d'Anvarov est le dernier succès en date pour les représentants de notre pays en athlétisme.

Aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026, les athlètes ouzbeks continuent de lutter pour des médailles dans diverses disciplines. De hauts résultats sont également attendus de nos compatriotes en athlétisme.

La médaille de bronze d'Anvar Anvarov a été saluée comme une nouvelle excellente nouvelle dans ce domaine.

À propos d'Anvar Anvarov

Anvar Anvarov participe aux épreuves de saut en longueur au sein de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Aichi-Nagoya 2026 a été l'un de ses départs les plus importants aux Jeux asiatiques. Avec un résultat de 8,06 mètres, notre athlète a intégré le trio de tête et a remporté la médaille de bronze pour la délégation ouzbèke.

Aichi-Nagoya 2026

Les Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026 se déroulent dans la préfecture d'Aichi et la ville de Nagoya, au Japon.

La délégation ouzbèke participe avec une large équipe à ces Jeux asiatiques, l'une des plus grandes compétitions sportives du continent.

Le saut de 8,06 mètres d'Anvarov constitue une nouvelle performance médaillée pour l'athlétisme ouzbek.

Un saut, une médaille. Anvar Anvarov L'Ouzbékistan à Aichi-Nagoya a une fois de plus hissé son drapeau sur le podium.