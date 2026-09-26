Rencontres importantes de l'Ouzbékistan sur la scène sportive internationale à Aichi-Nagoya

Les Jeux asiatiques d'été Aichi-Nagoya 2026, qui se déroulent au Japon, ne sont pas seulement un terrain de lutte pour les médailles, mais aussi un espace de dialogue crucial entre les représentants de la communauté sportive internationale. La délégation ouzbèke a participé à plusieurs rencontres prestigieuses dans le cadre de ce grand forum sportif.

Les XXe Jeux asiatiques d'été, accueillis par la préfecture d'Aichi et la ville de Nagoya, se déroulent du 19 septembre au 5 octobre. L'Ouzbékistan participe à cette compétition avec la plus grande délégation de son histoire : 396 athlètes défendent les couleurs du pays dans 42 disciplines sportives.

Parallèlement aux compétitions, de l'Ouzbékistan des rencontres visant à renforcer la coopération avec les organisations sportives internationales se poursuivent.

Rencontre avec Kirsty Coventry

Dans le cadre d'Aichi-Nagoya 2026, Otabek Umarov, vice-président du Conseil olympique d'Asie et premier vice-président du Comité national olympique d'Ouzbékistan, ainsi que Shahnoza Mirziyoyeva, membre du bureau du comité exécutif de World Aquatics et première vice-présidente du Comité national paralympique d'Ouzbékistan, ont rencontré la présidente du Comité international olympique, Kirsty Coventry.

Au cours de l'entretien, les questions relatives au développement de la coopération au sein de la communauté sportive internationale, au soutien du mouvement olympique et à la garantie de conditions dignes pour les athlètes ont été abordées.

Kirsty Coventry avait déjà pris connaissance des infrastructures sportives et des conditions créées pour les athlètes au Japon avant le début des compétitions d'Aichi-Nagoya 2026. La dirigeante du CIO a évalué positivement les installations d'hébergement des athlètes à Nagoya.

Un espace de dialogue international important pour l'Ouzbékistan

Aichi-Nagoya 2026 s'impose non seulement comme l'une des plus grandes compétitions sportives du continent, mais aussi comme une plateforme de dialogue essentielle réunissant les dirigeants des organisations sportives asiatiques et mondiales.

En particulier, la participation de la direction du Conseil olympique d'Asie et des représentants du Comité international olympique aux processus de compétition souligne l'actualité de l'ordre du jour de la coopération internationale dans le domaine du sport. Selon le OCA, la présidente du CIO, Kirsty Coventry, et le président de l'OCA, le Cheikh Joaan bin Hamad Al Thani, se sont rendus à Nagoya pour rencontrer les athlètes et inspecter leurs lieux d'hébergement dans le cadre d'Aichi-Nagoya 2026.

De ce point de vue, les échanges des représentants ouzbeks avec les dirigeants des organisations sportives internationales revêtent également une importance capitale pour la diplomatie sportive du pays.

L'accent principal a été mis sur des conditions dignes pour les athlètes, le soutien au mouvement olympique et le passage à une nouvelle étape de la coopération internationale.

La question de l'organisation de grandes compétitions à un haut niveau

Un autre axe important des rencontres a été la question de l'organisation des compétitions internationales à un niveau élevé.

Dans le sport moderne, le résultat d'une compétition ne se définit pas uniquement par les performances sur le terrain ou dans les arènes. La vie des athlètes, leur préparation, le soutien médical et logistique, ainsi que l'infrastructure de la compétition doivent répondre à des exigences élevées.

Aichi-Nagoya 2026 montre lui-même qu'une grande attention est accordée à ces questions. 45 comités nationaux olympiques participent à la compétition, et les athlètes sont logés dans des hôtels, des résidences temporaires et sur un paquebot de croisière à Nagoya et dans la préfecture d'Aichi.

Nouveaux dialogues dans la diplomatie sportive ouzbèke

Les rencontres d'Otabek Umarov et de Shahnoza Mirziyoyeva avec les dirigeants des organisations sportives internationales de l'Ouzbékistan visent à développer davantage les liens de coopération dans le mouvement olympique et sportif mondial.

Dans ces dialogues, des domaines tels que la protection des intérêts des athlètes, l'étude de l'expérience dans l'organisation de compétitions internationales, le développement des infrastructures sportives et l'élargissement de la coopération avec les organisations internationales occupent une place importante.

Actuellement, la délégation ouzbèke participe à Aichi-Nagoya 2026 avec une large équipe. Selon le Comité national olympique, les athlètes du pays concourent pour des médailles dans 42 disciplines sportives.

Ainsi, les Jeux asiatiques au Japon deviennent non seulement un terrain de lutte pour les médailles pour les athlètes ouzbeks, mais aussi une plateforme importante pour renforcer davantage les liens du pays avec la communauté sportive internationale.

À Aichi-Nagoya,l'objectif principal des rencontres se concentre sur un point : développer davantage le sport ouzbek sur la scène internationale, assurer des conditions dignes pour les athlètes et organiser de grandes compétitions à un haut niveau.