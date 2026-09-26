Le nombre de médailles de l'Ouzbékistan atteint 34 : qui a remporté l'argent ?
Aux Jeux asiatiques qui se déroulent à Aichi-Nagoya, au Japon, la délégation ouzbèke a enrichi son tableau des médailles. Le duo composé de Vladlen Denisov et Nilufar Zokirova, participant à l'épreuve de canoë mixte, a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position, décrochant la médaille d'argent.
Ce résultat porte le total des médailles de la délégation ouzbèke aux Jeux d'Aichi-Nagoya 2026 à 34.
Denisov et Zokirova, médaillés d'argent en épreuve mixte
Vladlen Denisov et Nilufar Zokirova ont défendu les couleurs de l'Ouzbékistan dans l'épreuve de canoë mixte.
Le duo ouzbek a réalisé une performance solide tout au long de la compétition, terminant à la deuxième place.
Ainsi, Denisov et Zokirova sont devenus médaillés d'argent aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya.
Vladlen Denisov et Nilufar Zokirova, médaillés d'argent de l'épreuve mixte à Aichi-Nagoya 2026.
Leur résultat a offert une nouvelle médaille à la délégation ouzbèke, portant le total à 34.
Le nombre de médailles de l'Ouzbékistan atteint 34
La médaille d'argent de Denisov et Zokirova est la 17e médaille d'argent pour l'Ouzbékistan à Aichi-Nagoya 2026.
À l'heure actuelle, le bilan de la délégation est de :
8 médailles d'or ;
17 médailles d'argent ;
9 médailles de bronze.
Total — 34 médailles.
Atteindre 17 médailles d'argent montre que les athlètes ouzbeks ne se battent pas seulement pour l'or, mais font preuve d'une grande régularité sur le podium.
À Aichi-Nagoya, le compteur de médailles continue de grimper
La journée aux Jeux asiatiques a été marquée par plusieurs résultats importants pour la délégation ouzbèke.
Plus tôt, Shahriyor Mahkamov a remporté la médaille d'or en kayak individuel sur 500 mètres, offrant à l'Ouzbékistan un titre supplémentaire.
De plus, Arina Tanatmisheva a décroché l'argent dans l'épreuve individuelle sur 500 mètres. Il s'agit de sa deuxième médaille d'argent à Aichi-Nagoya.
Désormais, le duo Vladlen Denisov et Nilufar Zokirova ajoute une nouvelle médaille d'argent au palmarès ouzbek.
La lutte pour les médailles continue
Les Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya se poursuivent. De nouveaux départs et de nouvelles opportunités de médailles attendent les athlètes ouzbeks.
34 médailles — 8 d'or, 17 d'argent et 9 de bronze représentent le bilan actuel de la délégation ouzbèke.
Les prochaines épreuves à Aichi-Nagoya pourraient encore faire évoluer ces chiffres.
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