Le nombre de médailles de l'Ouzbékistan atteint 34 : qui a remporté l'argent ?

Aux Jeux asiatiques qui se déroulent à Aichi-Nagoya, au Japon, la délégation ouzbèke a enrichi son tableau des médailles. Le duo composé de Vladlen Denisov et Nilufar Zokirova, participant à l'épreuve de canoë mixte, a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position, décrochant la médaille d'argent.

Ce résultat porte le total des médailles de la délégation ouzbèke aux Jeux d'Aichi-Nagoya 2026 à 34.

Denisov et Zokirova, médaillés d'argent en épreuve mixte

Vladlen Denisov et Nilufar Zokirova ont défendu les couleurs de l'Ouzbékistan dans l'épreuve de canoë mixte.

Le duo ouzbek a réalisé une performance solide tout au long de la compétition, terminant à la deuxième place.

Ainsi, Denisov et Zokirova sont devenus médaillés d'argent aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya.

Vladlen Denisov et Nilufar Zokirova, médaillés d'argent de l'épreuve mixte à Aichi-Nagoya 2026.

Leur résultat a offert une nouvelle médaille à la délégation ouzbèke, portant le total à 34.

Le nombre de médailles de l'Ouzbékistan atteint 34

La médaille d'argent de Denisov et Zokirova est la 17e médaille d'argent pour l'Ouzbékistan à Aichi-Nagoya 2026.

À l'heure actuelle, le bilan de la délégation est de :

8 médailles d'or ;

17 médailles d'argent ;

9 médailles de bronze.

Total — 34 médailles.

Atteindre 17 médailles d'argent montre que les athlètes ouzbeks ne se battent pas seulement pour l'or, mais font preuve d'une grande régularité sur le podium.

À Aichi-Nagoya, le compteur de médailles continue de grimper

La journée aux Jeux asiatiques a été marquée par plusieurs résultats importants pour la délégation ouzbèke.

Plus tôt, Shahriyor Mahkamov a remporté la médaille d'or en kayak individuel sur 500 mètres, offrant à l'Ouzbékistan un titre supplémentaire.

De plus, Arina Tanatmisheva a décroché l'argent dans l'épreuve individuelle sur 500 mètres. Il s'agit de sa deuxième médaille d'argent à Aichi-Nagoya.

Désormais, le duo Vladlen Denisov et Nilufar Zokirova ajoute une nouvelle médaille d'argent au palmarès ouzbek.

La lutte pour les médailles continue

Les Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya se poursuivent. De nouveaux départs et de nouvelles opportunités de médailles attendent les athlètes ouzbeks.

34 médailles — 8 d'or, 17 d'argent et 9 de bronze représentent le bilan actuel de la délégation ouzbèke.

Les prochaines épreuves à Aichi-Nagoya pourraient encore faire évoluer ces chiffres.