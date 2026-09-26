Le nombre de médailles de l'Ouzbékistan atteint 34 : qui a remporté l'argent ?

·4·Sport
Le nombre de médailles de l'Ouzbékistan atteint 34 : qui a remporté l'argent ?

Aux Jeux asiatiques qui se déroulent à Aichi-Nagoya, au Japon, la délégation ouzbèke a enrichi son tableau des médailles. Le duo composé de Vladlen Denisov et Nilufar Zokirova, participant à l'épreuve de canoë mixte, a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position, décrochant la médaille d'argent.

Ce résultat porte le total des médailles de la délégation ouzbèke aux Jeux d'Aichi-Nagoya 2026 à 34.

Denisov et Zokirova, médaillés d'argent en épreuve mixte

Vladlen Denisov et Nilufar Zokirova ont défendu les couleurs de l'Ouzbékistan dans l'épreuve de canoë mixte.

Le duo ouzbek a réalisé une performance solide tout au long de la compétition, terminant à la deuxième place.

Ainsi, Denisov et Zokirova sont devenus médaillés d'argent aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya.

Vladlen Denisov et Nilufar Zokirova, médaillés d'argent de l'épreuve mixte à Aichi-Nagoya 2026.

Leur résultat a offert une nouvelle médaille à la délégation ouzbèke, portant le total à 34.

Le nombre de médailles de l'Ouzbékistan atteint 34

La médaille d'argent de Denisov et Zokirova est la 17e médaille d'argent pour l'Ouzbékistan à Aichi-Nagoya 2026.

À l'heure actuelle, le bilan de la délégation est de :

  • 8 médailles d'or ;

  • 17 médailles d'argent ;

  • 9 médailles de bronze.

Total — 34 médailles.

Atteindre 17 médailles d'argent montre que les athlètes ouzbeks ne se battent pas seulement pour l'or, mais font preuve d'une grande régularité sur le podium.

À Aichi-Nagoya, le compteur de médailles continue de grimper

La journée aux Jeux asiatiques a été marquée par plusieurs résultats importants pour la délégation ouzbèke.

Plus tôt, Shahriyor Mahkamov a remporté la médaille d'or en kayak individuel sur 500 mètres, offrant à l'Ouzbékistan un titre supplémentaire.

De plus, Arina Tanatmisheva a décroché l'argent dans l'épreuve individuelle sur 500 mètres. Il s'agit de sa deuxième médaille d'argent à Aichi-Nagoya.

Désormais, le duo Vladlen Denisov et Nilufar Zokirova ajoute une nouvelle médaille d'argent au palmarès ouzbek.

La lutte pour les médailles continue

Les Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya se poursuivent. De nouveaux départs et de nouvelles opportunités de médailles attendent les athlètes ouzbeks.

34 médailles — 8 d'or, 17 d'argent et 9 de bronze représentent le bilan actuel de la délégation ouzbèke.

Les prochaines épreuves à Aichi-Nagoya pourraient encore faire évoluer ces chiffres.

Aichi-Nagoya-2026Vladlen DenisovNilufar ZokirovaJeux AsiatiquesOuzbékistan
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un athlète ouzbek remporte sa deuxième médaille d'argent aux Jeux asiatiquesUn athlète ouzbek remporte sa deuxième médaille d'argent aux Jeux asiatiquesHier 11:12Sharifa Davronova remporte la médaille d'or aux Jeux asiatiques « Aichi-Nagoya-2026 »Sharifa Davronova remporte la médaille d'or aux Jeux asiatiques « Aichi-Nagoya-2026 »24 septembre 17:36Zaynab Dayibekova remporte l'argent aux Jeux asiatiques : un drame en escrimeZaynab Dayibekova remporte l'argent aux Jeux asiatiques : un drame en escrime24 septembre 17:27La délégation ouzbèke remporte une nouvelle médaille d'argent à Aichi-NagoyaLa délégation ouzbèke remporte une nouvelle médaille d'argent à Aichi-NagoyaHier 11:15L'Ouzbékistan intègre le top 5 asiatique : bilan du cinquième jour de compétitionL'Ouzbékistan intègre le top 5 asiatique : bilan du cinquième jour de compétition24 septembre 23:105 médailles d'or et 16 médailles en un jour : la cinquième journée dorée de l'Ouzbékistan aux Jeux asiatiques5 médailles d'or et 16 médailles en un jour : la cinquième journée dorée de l'Ouzbékistan aux Jeux asiatiques24 septembre 18:59
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?