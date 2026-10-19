Bobur Toshtemirov devient champion et bat le record des Jeux Para Asiatiques à Aichi-Nagoya

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Bobur Toshtemirov devient champion et bat le record des Jeux Para Asiatiques à Aichi-Nagoya

Dès le premier jour des Jeux Para Asiatiques, officiellement lancés à Aichi-Nagoya au Japon, un résultat historique a été inscrit au compteur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Dans l'épreuve masculine de poursuite individuelle sur 3 km en paracyclisme sur piste, représentant les couleurs de notre pays, Bobur Toshtemirov a surpassé tous ses adversaires pour monter sur la plus haute marche du podium et décrocher la médaille d'or.

Une course finale intense et un nouveau record

La finale a été disputée et marquée par une vitesse élevée :

  • Victoire face à l'adversaire coréen : Lors de la finale, notre compatriote Corée du Sud a affronté le représentant de la Corée du Sud sur la piste et a pris l'initiative dès les premiers tours ;

  • Une ligne d'arrivée en 3:41.263 : Toshtemirov a parcouru la distance de 3 kilomètres en 3 minutes et 41,263 secondes ne laissant aucune chance à son adversaire ;

  • Record des Jeux Para Asiatiques : Ce temps impressionnant a été officiellement enregistré dans les annales de la compétition comme le nouveau record des Jeux Para Asiatiques.

Une nouvelle page pour le paracyclisme ouzbek

Cette victoire de Bobur Toshtemirov revêt une double importance historique :

  • Première médaille d'or en paracyclisme : Il s'agit de la toute première médaille d'or remportée par l'Ouzbékistan dans les épreuves de paracyclisme (piste) de l'histoire des Jeux Para Asiatiques ;

  • La première médaille de notre délégation : Toshtemirov a offert à la délégation sportive ouzbèke sa toute première médaille de la compétition à Aichi-Nagoya, et ce, immédiatement avec l'or de la plus haute distinction.

Ce début en force sur la piste apporte une grande motivation et une confiance accrue aux autres athlètes ouzbeks participant aux Jeux Para Asiatiques.

Bobur ToshtemirovJeux Para AsiatiquesAichi-NagoyaParacyclisme sur pisteOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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