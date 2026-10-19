Aichi-Nagoya 2026 : 5 médailles pour l'équipe d'Ouzbékistan de para-judo dès le premier jour

Les épreuves du premier jour des Jeux Para-Asiatiques, qui se déroulent à Aichi-Nagoya au Japon, ont débuté par une véritable moisson de médailles pour la délégation ouzbèke.

Nos athlètes, engagés sur les tatamis de para-judo, ont fait preuve d'une grande maîtrise et d'une volonté sans faille, ajoutant au compteur de notre équipe nationale 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze d'un seul coup.

Le parcours jusqu'à la finale : deux médailles d'argent

Les leaders de notre équipe ont évolué avec assurance jusqu'aux finales, occupant la deuxième marche du podium :

Le nouveau sommet d'Uljon Amriyeva (classe J1, -60 kg) : Combattant chez les femmes, Amriyeva a passé avec succès tous les tours préliminaires avant de livrer un duel acharné en finale contre la Chinoise Shi Yi Jie, offrant une précieuse médaille d'argent à notre délégation ;

Au-delà du résultat de Hangzhou : Il convient de noter qu'après avoir remporté le bronze aux Jeux Para-Asiatiques de Hangzhou en 2022, Uljon Amriyeva a amélioré sa performance cette fois-ci en devenant médaillée d'argent ;

Le combat déterminé de Kemran Nurillayev (classe J2, -70 kg) : Dans les épreuves masculines, Kemran Nurillayev a vaincu tous ses adversaires pour atteindre la finale. Lors du combat pour l'or face au Kazakh Ibragim Nurmakhanuli, notre compatriote a finalement décroché la médaille d'argent.

Médailles de bronze : Une place solide sur le podium

Par ailleurs, trois autres de nos para-judokas, ayant fait preuve d'une excellente préparation lors des phases de repêchage et des petites finales, ont enrichi le palmarès de l'équipe :

Bonu Babayeva (classe J1, -52 kg) : Engagée dans la catégorie des poids légers, Bonu a multiplié les attaques contre ses adversaires pour s'adjuger la médaille de bronze ;

Fotima Toirova (classe J1, -60 kg) : Une autre de nos représentantes, qui a dignement défendu les couleurs du pays dans cette catégorie, est montée sur la troisième marche du podium ;

Ibrohim Akbarov (classe J1, -70 kg) : Faisant preuve de ténacité lors des affrontements masculins intenses, Ibrohim a ajouté une nouvelle médaille de bronze au compteur de notre délégation.

Ces 5 médailles en para-judo contribuent de manière significative à renforcer la position de l'équipe d'Ouzbékistan au classement général des Jeux Para-Asiatiques d'Aichi-Nagoya.