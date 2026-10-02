L'Ouzbékistan remporte une médaille en cyclisme sur piste : le duo décroche le bronze

Aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026, la délégation ouzbèke a enrichi son tableau des médailles dans une nouvelle discipline. Ce 2 octobre, les épreuves de cyclisme sur piste ont livré leur verdict et nos compatriotes sont montés sur le podium.

Le duo composé de Sergey Rostovsev et Nikita Svetkov, engagé dans l'épreuve masculine de Madison, a récolté 45 points et remporté la médaille de bronze.

45 points en Madison : médaille de bronze

La compétition masculine de Madison sur piste a été marquée par une vive concurrence. Sergey Rostovsev et Nikita Svetkov, qui défendaient les couleurs de l'Ouzbékistan, ont accumulé des points cruciaux tout au long de la course.

Selon le résultat final, les cyclistes ouzbeks 45 points ont pris la troisième place.

Ainsi, le duo a offert à la délégation ouzbèke une médaille de bronze en cyclisme sur piste aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

45 points ont suffi aux représentants ouzbeks pour occuper la troisième marche du podium dans l'épreuve de Madison.

Du cyclisme sur piste aussi pour l'Ouzbékistan une médaille

Aux Jeux d'Aichi-Nagoya 2026, les athlètes ouzbeks continuent de lutter pour les médailles dans diverses disciplines.

Cette fois, c'était au tour des représentants du cyclisme sur piste. La médaille de bronze de Sergey Rostovsev et Nikita Svetkov montre que la géographie des médailles de notre délégation s'élargit encore.

Programme Représentants de l'Ouzbékistan Résultat Madison hommes Sergey Rostovsev — Nikita Svetkov Bronze Points accumulés 45 points 3ème place

Nos compatriotes sont montés sur le podium

Ainsi, l'Ouzbékistan termine également les épreuves de cyclisme sur piste avec une médaille.

Le duo Rostovsev et Svetkov a terminé la compétition à la troisième place, ajoutant une nouvelle médaille de bronze au compteur de notre délégation.

Alors que la lutte pour les médailles se poursuit aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026, les représentants ouzbeks continuent de démontrer leurs capacités dans chaque discipline.