3 ors, 2 argents et 2 records : Le triomphe des para-athlètes ouzbeks

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3 ors, 2 argents et 2 records : Le triomphe des para-athlètes ouzbeks

La première journée des Jeux Para Asiatiques, qui se déroulent à Aichi-Nagoya au Japon, est marquée par un succès éclatant et une pluie de records pour la délégation nationale d'Ouzbékistan.

En particulier, nos compatriotes engagés dans les épreuves de para-athlétisme ont fait preuve d'une maîtrise et d'une supériorité physique sans précédent, remportant 3 médailles d'or et 2 d'argent et établissant deux nouveaux records des Jeux Para Asiatiques dans leurs disciplines respectives.

Le sommet du podium et les nouveaux records

Les performances des para-athlètes ouzbeks ont été chaleureusement applaudies par le public présent au stade :

  • Un nouvel or pour Husniddin Norbekov (classe F35) : Le champion paralympique et du monde Husniddin Norbekov a dominé la finale du lancer du poids masculin en propulsant l'engin à 16,04 mètres s'imposant largement face à ses rivaux pour décrocher le titre ;

  • Record de la compétition pour Mahliyo Akramova (classe F32) : Notre représentante Mahliyo Akramova, engagée dans la finale du lancer de massue féminin, 24,08 mètres a remporté la médaille d'or avec un résultat qui établit un nouveau record des Jeux Para Asiatiques ;

  • Le coup de maître record de Qudratillo Ma’rufxo‘jayev (classe F37) : Participant aux épreuves de lancer du poids, Qudratillo Ma’rufxo‘jayev 16,66 mètres a enregistré cette performance pour monter sur la plus haute marche du podium et battre le record de la compétition.

Médailles d'argent : Un doublé ouzbek sur le podium

Nos compatriotes ont également enrichi leur récolte de médailles d'argent avec des résultats significatifs :

  • Doublé d'argent pour Tolibboy Yo‘ldoshev (classe F37) : Concurrençant dans la même catégorie que Qudratillo Ma’rufxo‘jayev, Tolibboy Yo‘ldoshev a lancé le poids à 15,79 mètres s'adjugeant la deuxième place, permettant ainsi à l'Ouzbékistan de truster les deux premières marches du podium dans cette discipline ; Ouzbékistan a brillé ;

  • Saut en argent pour Omadbek Hasanov (classe T47) : Engagé dans la finale du saut en longueur masculin, Omadbek Hasanov 6,99 mètres a réalisé cette performance, offrant une nouvelle médaille d'argent précieuse à notre délégation.

Ces 5 médailles majeures et 2 records officiels, remportés dès le premier jour par nos para-athlètes, permettent à l'Ouzbékistan de s'installer solidement parmi les leaders du tableau des médailles des Jeux Para Asiatiques d'Aichi-Nagoya.

Jeux Para Asiatiques Aichi-NagoyaDélégation Nationale OuzbékistanHusniddin NorbekovPara-athlétismeSport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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