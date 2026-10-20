Nos athlètes conquièrent les podiums aux Jeux Para-Asiatiques

·11·Sport
Nos athlètes conquièrent les podiums aux Jeux Para-Asiatiques

La délégation de l'Ouzbékistan a enregistré de nouveaux succès importants aux Jeux Para-Asiatiques d'été 2026, organisés par les villes japonaises d'Aichi et de Nagoya.

Lors des compétitions acharnées de para-athlétisme, nos compatriotes ont fait preuve d'une grande volonté et d'un immense talent, ajoutant au trésor de notre équipe nationale 3 médailles d'argent et 3 médailles de bronze — soit un total de 6 médailles précieuses.

3 médailles d'argent lors des finales

Dans des épreuves intenses, les représentants de l'Ouzbékistan ont décroché la deuxième place, s'adjugeant le titre de vice-champions :

  • Asila Mirzayorova (classe T11) : En finale du 200 mètres féminin, elle a fait preuve d'une grande vitesse avec son guide Sardor Baxtiyorov, parcourant la distance en 25,86 secondeset remportant la médaille d'argent ;

  • Yoqutxon Holbekova (classe F12) : Montrant son talent dans le secteur du lancer du javelot, elle a propulsé l'engin à 32,43 mètreset est montée sur la deuxième marche du podium ;

  • Yorqinbek Odilov (classe F57) : Participant à l'épreuve masculine du lancer du disque, 45,10 mètres il a enregistré ce résultat pour décrocher la médaille d'argent.

3 médailles de bronze : nos compatriotes complètent le podium

De plus, dans les disciplines techniques, les athlètes ouzbeks ont terminé dans le top trois, offrant des médailles de bronze à notre délégation :

  • Angelina Kolesnikova (classe F44/F64) : Dans les épreuves féminines de lancer du disque, 30,10 mètres elle a remporté la médaille de bronze avec ce résultat ;

  • Diyorbek Umarov (classe F12) : En compétition masculine de lancer du poids, 12,54 mètres il a atteint le top trois avec ce résultat ;

  • Sodiqjon Mamadiyev (classe T37) : Participant à l'épreuve de saut en longueur, 5,69 mètres il a sauté cette distance et a décroché la médaille de bronze.

Ces résultats fructueux obtenus par nos para-athlètes aux Jeux Para-Asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026 renforcent la position de l'équipe d'Ouzbékistan au classement général.

Jeux Para-Asiatiques Aichi-Nagoya 2026Délégation OuzbékistanAsila MirzayorovaYoqutxon HolbekovaPara-athlétisme
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Bobur Toshtemirov devient champion et bat le record des Jeux Para Asiatiques à Aichi-NagoyaBobur Toshtemirov devient champion et bat le record des Jeux Para Asiatiques à Aichi-NagoyaHier 16:213 ors, 2 argents et 2 records : Le triomphe des para-athlètes ouzbeks3 ors, 2 argents et 2 records : Le triomphe des para-athlètes ouzbeksHier 18:01Aichi-Nagoya 2026 : 5 médailles pour l'équipe d'Ouzbékistan de para-judo dès le premier jourAichi-Nagoya 2026 : 5 médailles pour l'équipe d'Ouzbékistan de para-judo dès le premier jourHier 16:23Nos cyclistes remportent l'or et l'argent aux Jeux Para AsiatiquesNos cyclistes remportent l'or et l'argent aux Jeux Para AsiatiquesAujourd'hui 11:46Nouveau record d'Asie pour Lolaxon Qodirova : Triomphe national aux Jeux Para-Asiatiques au JaponNouveau record d'Asie pour Lolaxon Qodirova : Triomphe national aux Jeux Para-Asiatiques au JaponHier 16:18L'équipe nationale d'Ouzbékistan dirigée par Fabio Cannavaro affrontera la RussieL'équipe nationale d'Ouzbékistan dirigée par Fabio Cannavaro affrontera la RussieAujourd'hui 14:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs