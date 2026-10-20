Nos athlètes conquièrent les podiums aux Jeux Para-Asiatiques

La délégation de l'Ouzbékistan a enregistré de nouveaux succès importants aux Jeux Para-Asiatiques d'été 2026, organisés par les villes japonaises d'Aichi et de Nagoya.

Lors des compétitions acharnées de para-athlétisme, nos compatriotes ont fait preuve d'une grande volonté et d'un immense talent, ajoutant au trésor de notre équipe nationale 3 médailles d'argent et 3 médailles de bronze — soit un total de 6 médailles précieuses.

3 médailles d'argent lors des finales

Dans des épreuves intenses, les représentants de l'Ouzbékistan ont décroché la deuxième place, s'adjugeant le titre de vice-champions :

Asila Mirzayorova (classe T11) : En finale du 200 mètres féminin, elle a fait preuve d'une grande vitesse avec son guide Sardor Baxtiyorov, parcourant la distance en 25,86 secondes et remportant la médaille d'argent ;

Yoqutxon Holbekova (classe F12) : Montrant son talent dans le secteur du lancer du javelot, elle a propulsé l'engin à 32,43 mètres et est montée sur la deuxième marche du podium ;

Yorqinbek Odilov (classe F57) : Participant à l'épreuve masculine du lancer du disque, 45,10 mètres il a enregistré ce résultat pour décrocher la médaille d'argent.

3 médailles de bronze : nos compatriotes complètent le podium

De plus, dans les disciplines techniques, les athlètes ouzbeks ont terminé dans le top trois, offrant des médailles de bronze à notre délégation :

Angelina Kolesnikova (classe F44/F64) : Dans les épreuves féminines de lancer du disque, 30,10 mètres elle a remporté la médaille de bronze avec ce résultat ;

Diyorbek Umarov (classe F12) : En compétition masculine de lancer du poids, 12,54 mètres il a atteint le top trois avec ce résultat ;

Sodiqjon Mamadiyev (classe T37) : Participant à l'épreuve de saut en longueur, 5,69 mètres il a sauté cette distance et a décroché la médaille de bronze.

Ces résultats fructueux obtenus par nos para-athlètes aux Jeux Para-Asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026 renforcent la position de l'équipe d'Ouzbékistan au classement général.