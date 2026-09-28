Pokizaxon Kamoldinova est championne d'Asie à Aichi-Nagoya

La délégation ouzbèke a remporté une nouvelle médaille d'or aux XXe Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026. Cette fois, la bonne nouvelle vient du tapis de kurash — Pokizaxon Kamoldinova a battu toutes ses adversaires dans la catégorie des -78 kg pour devenir championne des Jeux asiatiques.

Il est à noter que le parcours de la lutteuse ouzbèke vers le titre a été dramatique dès les demi-finales, car Kamoldinova a dû affronter sa compatriote Shohista Nazarova pour atteindre la finale. Pokizaxon a remporté ce combat, tandis que Nazarova a terminé la compétition avec une médaille de bronze.

Mais un autre combat décisif attendait Kamoldinova.

En finale, Corée du Sud elle a affronté une représentante de

Lors de la finale pour la médaille d'or, l'adversaire de Pokizaxon Kamoldinova était Corée du Sud la représentante Sumin Mong.

L'athlète ouzbèke a fait preuve d'une grande assurance lors du combat décisif et a dominé son adversaire.

Ainsi, Kamoldinova est montée sur la plus haute marche du podium et est devenue la gagnante des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026.

Ce résultat constitue une nouvelle réussite majeure pour le kurash ouzbek.

Deux Ouzbèkes dans la même catégorie — deux médailles

Les compétitions dans la catégorie des -78 kg ont revêtu une importance particulière pour l'Ouzbékistan.

En effet, deux de nos compatriotes, Pokizaxon Kamoldinova et Shohista Nazarova, ont atteint les demi-finales.

Il était donc certain que l'Ouzbékistan remporterait au moins une médaille d'or et une médaille de bronze dans cette catégorie.

Lors de la confrontation interne en demi-finale, Kamoldinova a gagné et s'est qualifiée pour la finale. Nazarova s'est contentée de la médaille de bronze.

La victoire en finale a rendu ce résultat encore plus éclatant : Pokizaxon — or, Shohista — bronze.

Le titre de championne des Jeux asiatiques pour Pokizaxon

La victoire de Kamoldinova a ajouté une nouvelle médaille d'or au tableau des médailles de la délégation ouzbèke à Aichi-Nagoya 2026.

Si chaque victoire en kurash est importante, le succès en finale est la récompense méritée de tout le travail accompli par l'athlète durant la compétition.

Pokizaxon Kamoldinova a également éliminé ses adversaires les unes après les autres pour atteindre la finale. Là aussi, elle a su gérer la pression pour battre la représentante de la Corée du Sud.

En conséquence, l'athlète ouzbèke a obtenu le prestigieux titre de championne des Jeux asiatiques.

Le kurash ouzbek a démontré une fois de plus son potentiel

Les résultats des lutteurs ouzbeks à Aichi-Nagoya 2026 contribuent de manière significative au total des médailles de la délégation nationale.

La médaille d'or de Pokizaxon Kamoldinova restera dans les mémoires pour un autre aspect important.

Deux Ouzbèkes ont atteint les demi-finales dans la même catégorie. L'une est devenue championne des Jeux asiatiques, l'autre a remporté la médaille de bronze.

Cela démontre non seulement le résultat lui-même, mais aussi la forte concurrence entre les représentants ouzbeks dans cette catégorie.

Une médaille d'or ajoutée au compteur de l'Ouzbékistan

Ainsi, Pokizaxon Kamoldinova a dominé toutes ses rivales dans la catégorie des -78 kg aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026, portant le drapeau de l'Ouzbékistan sur la plus haute marche du podium.

Son titre, combiné au bronze de Shohista Nazarova, a assuré deux médailles à l'Ouzbékistan dans cette catégorie.

Pokizaxon Kamoldinova est championne des Jeux asiatiques. La délégation ouzbèke ajoute une nouvelle médaille d'or à son palmarès à Aichi-Nagoya 2026.