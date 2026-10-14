José Mourinho fait une déclaration fracassante avant le choc contre la Roma

L'entraîneur du Real Madrid a partagé ses réflexions lors de la conférence de presse avant le match crucial contre José Mourinho dans le cadre de la 2e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League face à l'équipe italienne de la Roma . Selon le célèbre journal espagnol AS , le technicien portugais a salué la force et la motivation de son ancienne équipe qu'il connaît bien.

Ayant dirigé le club romain entre 2021 et 2024 et gagné l'affection des supporters, le fait qu'il les affronte cette fois en tant qu'adversaire accroît encore l'intérêt autour de cette rencontre.

« Ils ne sont pas venus ici pour faire du tourisme, mais pour jouer »

José Mourinho s'est exprimé sur la détermination de l'adversaire et la phase de groupe :

La force et l'enthousiasme de l'adversaire : « Ce sera un très bon match. La Roma est une équipe forte ; depuis son retour en Champions League, elle a une immense motivation. Ils ne sont pas venus ici pour regarder du football, mais pour se battre et jouer sérieusement » ;

La complexité du calendrier : « Dès le début de la compétition, nous avons dû affronter deux des meilleures équipes italiennes. Malgré l'absence de trois joueurs clés lors du premier match, nous avons pris les 3 points. Maintenant, un test sérieux nous attend contre la Roma » ;

La valeur de chaque point : « Nous devrons produire un jeu de très haute qualité pour récolter des points. C'est un adversaire très important pour nous ».

« Nous nous mettons la pression nous-mêmes, l'objectif est la victoire »

Le coach du « club royal » a également souligné les exigences strictes imposées à l'équipe :

Le moment décisif n'est pas encore arrivé : « Pour l'instant, en Champions League , le moment de pression extrême qui décidera de la qualification ou de l'élimination n'est pas encore arrivé » ;

Exigence interne et objectif unique : « Cependant, nous nous mettons la pression et nous augmentons nos exigences. Nous n'avons qu'un seul objectif : nous voulons gagner ce match », a souligné Mourinho.

La confrontation de José Mourinho, qui a remporté la Conference League et atteint la finale de l'Europa League avec le club romain, contre son ancienne équipe est attendue comme l'un des événements les plus dramatiques et attendus de cette journée.