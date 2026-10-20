«Un leader surprise dans la course au Ballon d'Or» : Harry Kane en tête, Messi dans le trio de tête

La récompense individuelle la plus prestigieuse du football mondial — le «Ballon d'Or» — alors que l'on compte les jours avant la remise du trophée, les débats passionnés entre experts battent leur plein. L'un des leaders des médias sportifs internationaux, TNT Sports a publié un classement actualisé des principaux favoris pour le prix de 2026.

La liste publiée a réservé plusieurs surprises aux fans : un buteur, longtemps malchanceux dans la conquête de grands titres collectifs, occupe la première place, tandis qu'une légende du football figure toujours dans le trio de tête à 39 ans.

Le podium : Kane en tête, le jeune Yamal (19 ans) et le légendaire Messi en poursuivants

Les trois premières places du classement se présentent comme suit :

1ère place — Harry Kane (Bayern Munich / Angleterre) : Auteur d'une efficacité phénoménale avec le club munichois et son équipe nationale, l'attaquant anglais est reconnu par les spécialistes comme le principal prétendant au trophée suprême ;

2ème place — Lamine Yamal (FC Barcelone / Espagne) : Le prodige de 19 ans, grâce à ses performances fantastiques et ses qualités de leader cette saison, reste le principal poursuivant de Harry Kane ;

3ème place — Lionel Messi (Inter Miami / Argentine) : À 39 ans, l'octuple vainqueur du «Ballon d'Or» est cité parmi les trois meilleurs joueurs du monde, même au crépuscule de sa carrière.

Le top 10 selon TNT Sports

La liste des autres prétendants au trophée comprend également les stars majeures des grands clubs européens :

4. Khvicha Kvaratskhelia (PSG) ;

5. Kylian Mbappé (Real Madrid) ;

6. Ousmane Dembélé (PSG) ;

7. Rodrygo (FC Barcelone) ;

8. Fabián Ruiz (PSG) ;

9. Michael Olise (Bayern Munich) ;

10. Declan Rice (Arsenal).

Quand aura lieu la cérémonie de remise ?

La date à laquelle le nom du meilleur joueur du monde sera officiellement annoncé est confirmée :

Date de la cérémonie : Lundi 26 octobre 2026 ;

Statut : La récompense individuelle annuelle suprême décernée par France Football.

À l'heure actuelle, les regards des experts et des fans sont tournés vers Paris, et la question reste ouverte : Harry Kane pourra-t-il remporter ce titre pour la première fois de sa carrière, ou le jeune talent Lamine Yamal deviendra-t-il l'un des plus jeunes lauréats de l'histoire ?