Soirée historique : les lauréats du Ballon d'Or 2026 et le top 10 dévoilés

Au prestigieux théâtre Palladium de Londres, capitale de l'Angleterre, la plus haute distinction individuelle du monde du football, le Ballon d'Or 2026 a été remis. Le trophée suprême récompensant le meilleur joueur de la planète a été officiellement décerné à l'attaquant du Bayern Munich et de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane, qui l'a reçu avec solennité.

Cette victoire historique met fin à 25 ans d'attente pour le football anglais ; le dernier représentant britannique à avoir été honoré était Michael Owen en 2001.

73 buts et une pluie de trophées : la saison phénoménale de Kane

Le buteur de 33 ans a réalisé des performances fantastiques la saison passée, ne laissant aucune chance à ses concurrents :

Hégémonie totale en Allemagne : Sous les couleurs du Bayern Munich, l'attaquant a remporté le titre de Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe nationale en une seule saison ;

Meilleur buteur de la saison : Avec un total de 73 buts inscrits dans toutes les compétitions officielles, il a été sacré joueur le plus prolifique au monde ;

Succès au Mondial : En tant que capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre, il a décroché une honorable médaille de bronze lors de la Coupe du Monde.

Top 10 : Mbappé, Yamal et Messi distancés

Selon les résultats du vote, Harry Kane a devancé des stars telles que Kylian Mbappé, Lamine Yamal et Lionel Messi pour s'emparer de la première place :

Classement du Top 10 masculin du Ballon d'Or 2026 : Harry Kane (Bayern Munich, Angleterre) — Vainqueur du trophée ; Kylian Mbappé (Real Madrid, France) ; Lamine Yamal (FC Barcelone, Espagne) ; Rodri (FC Barcelone, Espagne) ; Lionel Messi (Inter Miami, Argentine) ; Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Géorgie) ; Ousmane Dembélé (PSG, France) ; Erling Haaland (Manchester City, Norvège) ; Michael Olise (Bayern Munich, France) ; Fabián Ruiz (PSG, Espagne).



Le triplé d'Alexia Putellas : un record dans le football féminin

Le Ballon d'Or féminin a également trouvé sa lauréate :

Inégalée pour la troisième fois : La milieu de terrain de l'équipe nationale d'Espagne et du FC Barcelone, Alexia Putellas, a été reconnue pour la troisième fois de sa carrière comme la meilleure joueuse du monde ;

Statut légendaire : Putellas bat son propre record et demeure l'une des joueuses les plus titrées de l'histoire du football féminin moderne.

Le Ballon d'Or 2026 en bref