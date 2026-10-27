En 2026, le Ballon d'Or est devenu un événement historique pour la Bundesliga et le Bayern Munich. Selon les résultats du vote, Kylian Mbappé et Lamine Yamal, le buteur anglais Harry Kanea remporté le trophée. Le directeur général du club, Jan-Christian Dreesen, a fait une déclaration officielle.

Le dirigeant du club a affirmé que l'attaquant anglais méritait ce prix à tous égards, soulignant non seulement sa productivité sur le terrain, mais aussi ses qualités humaines.

« Kane mérite ce prix à tous égards » : l'hommage de Dreesen

Le directeur général du Bayern, Jan-Christian Dreesen, a souligné les points suivants dans une déclaration sur le site officiel du club :

Records et humanité : « Harry Kane mérite ce prix à tous égards. Il bat des records les uns après les autres depuis des années. Au-delà de ses nombreux buts et passes décisives, nous apprécions également ses qualités humaines exceptionnelles » ;

Un exemple sur et en dehors du terrain : « Harry est l'un des représentants les plus brillants du football mondial. C'est une personnalité exemplaire, non seulement sur le terrain, mais aussi dans la vie » ;

Le succès de tout un club : Dreesen a fièrement noté que lors de la cérémonie du Ballon d'Or, plusieurs représentants des équipes masculine et féminine du club, ainsi que l'entraîneur Vincent Kompany, ont été mis à l'honneur.

30 ans pour la Bundesliga, 45 ans pour le Bayern : un résultat historique

Ce succès n'est pas seulement une réussite personnelle pour Kane, mais aussi une revanche attendue depuis longtemps par le football allemand :

Fin d'une disette de 30 ans en Bundesliga : La dernière fois qu'un joueur du championnat allemand a remporté le Ballon d'Or, c'était il y a 30 ans. Dreesen a qualifié ce résultat de « signal fort et important pour toute la Bundesliga » ;

Un moment attendu depuis 45 ans dans l'histoire du Bayern : 45 ans se sont écoulés depuis le dernier joueur du club munichois à avoir remporté ce trophée. Kane a fait revivre cette tradition et est entré dans l'histoire du club ;

Supériorité sur Mbappé et Yamal : Dans le vote, Kane a devancé le leader du Real Madrid, Kylian Mbappé (2e), et le jeune talent du FC Barcelone, Lamine Yamal (3e), pour assurer la victoire finale.

Le triomphe historique de Harry Kane au Ballon d'Or 2026