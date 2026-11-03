Harry Kane révèle son seul objectif supérieur au Ballon d'Or

L'attaquant du Bayern Munich et de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane, a exprimé ses pensées sincères et inattendues sur le Ballon d'Or, la distinction individuelle la plus prestigieuse du football mondial, et sur le trophée ultime au niveau des clubs : l'UEFA Champions League.

Le célèbre journal espagnol AS a interviewé la star anglaise, qui a souligné que le sentiment de remporter un titre avec toute l'équipe est bien plus précieux que la gloire personnelle.

« Le Ballon d'Or est fantastique, mais le trophée de la LDC est inégalable » : les confidences de Kane

En évoquant ses objectifs prioritaires, Harry Kane a affirmé que le moment de soulever un trophée est bien plus important que n'importe quel record personnel :

L'esprit d'équipe avant tout : « Pour moi, le succès collectif a toujours été plus important. C'est dans cet esprit que nous entrons sur le terrain. Remporter le Ballon d'Or serait l'un des moments les plus incroyables et inoubliables de ma vie. Mais célébrer une victoire avec toute l'équipe est un sentiment absolument incomparable », a déclaré l'attaquant.

La LDC, le rêve ultime : Kane a affirmé que chaque footballeur professionnel considère la conquête de la Ligue des Champions comme l'objectif suprême de sa carrière.

Une course dramatique aux votes : Mbappé et Yamal distancés

Cette déclaration de Kane suscite un intérêt accru après sa victoire serrée sur ses plus proches rivaux pour le Ballon d'Or :

28 voix d'écart : Selon les résultats du vote, Harry Kane a totalisé 1055 voix, devançant le deuxième, Kylian Mbappé, de seulement 28 voix (Mbappé a obtenu 1027 voix) ;

Lamine Yamal sur le podium : La jeune pépite Lamine Yamal, révélation de la saison, a pris la troisième place avec 881 voix (174 voix de moins que le vainqueur).

Un test difficile contre l'Atlético

Le Bayern Munich et Harry Kane devront prouver leurs ambitions de titre dès ce soir :

Choc à Madrid : Dans le cadre de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, les Munichois seront les invités de l'Atlético au stade Metropolitano à Madrid ;

Heure du match : Ce choc central débutera dans la nuit du 3 au 4 novembre, à 01h00 heure de Tachkent.

L'objectif principal de Kane est clair : après les distinctions personnelles, il souhaite désormais conquérir le trône européen avec le Bayern.