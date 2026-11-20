L'attaquant du Bayern Munich et de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane, voit en Karim Benzema une source d'inspiration pour son propre style de jeu. L'international anglais a exprimé son admiration pour les mouvements, la lecture du jeu et la maîtrise de la construction offensive de la légende française. Kane a également expliqué l'approche tactique unique qui l'aide à augmenter son total de buts.

Au football, le rôle d'un avant-centre ne se limite pas à marquer des buts. Certains joueurs influencent considérablement les résultats en organisant l'attaque, en créant des occasions pour leurs coéquipiers et en dictant le rythme du match. Harry Kane et Karim Benzema font partie de ces attaquants complets.

Si Karim Benzema a remporté le Ballon d'Or en 2022, c'est Harry Kane qui a décroché ce prestigieux trophée en 2026. Le succès de ces deux joueurs montre que l'image du numéro 9 classique est en pleine évolution. Ils se distinguent non seulement par leurs actions dans la surface, mais aussi par leur intelligence de jeu, leur placement et leur implication dans la construction.

Qu'est-ce que Kane apprécie dans le jeu de Benzema ?

Dans une interview accordée à Foot Mercato, Harry Kane a fait l'éloge du style de jeu de Karim Benzema. L'attaquant anglais a souligné qu'il a toujours suivi le joueur français et qu'il s'inspire de ses déplacements sur le terrain.

« Karim est un joueur incroyable. J'ai toujours été un grand fan. Ses accomplissements avec le Real Madrid en 2022 sont vraiment impressionnants », a déclaré Kane.

Selon lui, l'une des caractéristiques les plus importantes de Benzema est sa capacité à adapter son positionnement selon la situation. Le Français décroche au milieu de terrain, joue en position de numéro 10, dicte le tempo et participe à la phase de construction.

En même temps, il possède la capacité de trouver les zones oubliées par les défenseurs adverses pour surgir dans la surface au moment opportun. Kane considère ces aspects comme les plus marquants du jeu de Benzema.

« Il n'est pas nécessaire d'être toujours dans la surface »

Kane utilise lui-même une approche tactique similaire. Il explique que, malgré des différences physiques, leurs styles se rejoignent sur l'intelligence de jeu, la recherche d'espaces libres et la volonté d'aider ses coéquipiers.

« Nos capacités physiques diffèrent légèrement, mais je vois beaucoup de similitudes dans notre style en ce qui concerne l'intelligence de jeu, la recherche d'espaces et le désir d'aider nos coéquipiers. »

« Nous avons tous deux prouvé qu'il n'est pas nécessaire d'être constamment dans la surface pour marquer. Lorsque je décroche plus bas, vers le milieu, j'obtiens plus d'occasions, car les adversaires ne me marquent pas aussi étroitement. En reculant pour permettre au jeu de se développer, les buts viennent naturellement », a confié l'attaquant.

Le secret tactique derrière les 73 buts de Kane

L'un des aspects clés du style de Harry Kane est d'attirer les défenseurs hors de leur position pour exploiter les espaces. Il ne se contente pas d'attendre les centres entre les défenseurs ; il descend parfois au milieu pour aider à construire l'attaque.

Ce mouvement force les défenseurs adverses à prendre une décision : suivre Kane et quitter leur zone, ou le laisser décrocher ? Cette hésitation défensive crée de nouvelles opportunités pour l'attaque.

L'Anglais considère également comme l'un de ses points forts le fait de se placer en position de numéro 10 pour frapper aux abords de la surface lorsque la défense adverse recule.

« Je me place en position de numéro 10 et, quand la défense adverse recule, je frappe aux abords de la surface. C'est l'un de mes points forts. »

« La saison dernière en a été le meilleur exemple : j'ai marqué 73 buts. C'est presque le double de n'importe quel autre résultat que j'ai obtenu auparavant », a souligné Kane.

Ces commentaires montrent que la capacité de Kane à marquer ne se limite pas à ses actions dans la surface. Il devient un joueur dangereux en attirant la défense, en organisant le jeu, en tirant de loin et en participant à toutes les phases offensives.

C'est là que réside la similitude entre Karim Benzema et Harry Kane : pour eux, le poste d'avant-centre ne limite pas leurs mouvements. Au contraire, lire le jeu, changer de position au bon moment et exploiter les failles adverses sont les clés pour augmenter leur total de buts.