«Sensation sur le court chinois» : Polina Kudermetova bat une joueuse du top 40

À Ningbo, en Chine, le prestigieux tournoi international WTA 500 classé «BNB Ningbo Open» est entré dans sa phase intense. Dans le tableau principal de cette compétition réunissant les meilleures stars mondiales du tennis, les joueuses représentant l'Ouzbékistan — Kamila Rakhimova et Polina Kudermetova ont disputé leurs premiers matchs.

Selon le Comité National Olympique (CNO) d'Ouzbékistan, les rencontres du premier tour se sont soldées par des résultats contrastés pour nos représentantes : l'une de nos joueuses a créé une sensation dramatique en se qualifiant pour le tour suivant, tandis que l'autre s'est inclinée face à une adversaire expérimentée.

Victoire de Kudermetova : Une joueuse du top 40 éliminée

Classée 102e au classement mondial, Polina Kudermetova a affronté dès le premier tour une joueuse bien mieux classée, la 38e mondiale WTA, l'Espagnole Cristina Bucșa sur le court :

Caractère dans le premier set : Notre compatriote a entamé le match avec une grande détermination, remportant le tie-break après une lutte acharnée — 7:6 ;

Domination dans le deuxième set : Poursuivant sur sa lancée, Kudermetova a pris le contrôle total du deuxième set pour s'imposer 6:2 et décrocher son billet pour les huitièmes de finale.

Kamila Rakhimova s'incline face à une redoutable Tchèque

Pour Kamila Rakhimova 69e mondiale, le tirage au sort a été assez difficile. Au premier tour, elle a affronté l'une des favorites du tournoi, la talentueuse Tchèque classée 28e à la WTA, Marie Bouzková :

Lutte acharnée dans les deux sets : Malgré la forte résistance de Rakhimova, l'expérience de son adversaire a fait la différence ;

Résultat : La rencontre s'est soldée par une victoire de la joueuse tchèque sur le score de 4:6, 4:6, mettant fin au parcours de Kamila en simple dans ce tournoi.

Choc en 1/8 de finale : L'adversaire est la n°1 mondiale !

Au deuxième tour du tournoi, Polina Kudermetova fait face à l'un des plus grands défis de sa carrière :