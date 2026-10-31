Grande sensation des joueuses ouzbèkes : Kudermetova et Timofeyeva atteignent la finale de la WTA

·27·Sport
Grande sensation des joueuses ouzbèkes : Kudermetova et Timofeyeva atteignent la finale de la WTA

Les talentueuses joueuses de tennis ouzbèkes — Polina Kudermetova et Mariya Timofeyeva ont remporté une victoire éclatante lors du prestigieux tournoi Guangzhou Open (WTA 250) qui se déroule à Guangzhou, en Chine, décrochant ainsi leur billet pour la finale en double.

En demi-finale, nos compatriotes ont affronté la paire composée de l'Indonésienne Janice Tjen, bien classée au ranking WTA, et de la légende vivante du tennis mondial, l'Américaine Venus Williams, s'imposant au terme d'un match acharné.

Un véritable drame sur le court : un super tie-break décisif à 10-6

La demi-finale a été marquée par une lutte intense et une forte pression nerveuse :

  • Un début solide : Ayant pris l'initiative dès le premier set, les joueuses ouzbèkes l'ont emporté 6-4 ;

  • Intrigue dans le deuxième set : Le combat s'est intensifié dans le deuxième set, menant jusqu'au tie-break. Dans cette manche, la paire expérimentée Tjen et Williams a pris l'avantage de justesse, s'imposant 7-6 (10-8) ;

  • Le super tie-break décisif : Lors du super tie-break du troisième set, Kudermetova et Timofeyeva ont fait preuve d'un sang-froid remarquable pour sceller la victoire sur le score de 10-6.

Les adversaires étaient de taille : l'Indonésienne Janice Tjen occupe la 38e place au classement mondial de double, tandis que la légendaire Venus Williams pointe à la 204e place.

En route pour le titre

En finale, Polina Kudermetova et Mariya Timofeyeva affronteront une autre paire redoutable du tournoi, les sœurs taïwanaises I-Hsuan Cho et Yi-Sen ChoCe match représente une opportunité majeure pour nos représentantes de soulever le prestigieux trophée de la WTA.

Guangzhou OpenPolina KudermetovaMariya TimofeyevaWTA 250Tennis
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

«Sensation sur le court chinois» : Polina Kudermetova bat une joueuse du top 40«Sensation sur le court chinois» : Polina Kudermetova bat une joueuse du top 4020 octobre 21:10Une nouvelle leader pour le tennis ouzbek : Maria Timofeeva devient la raquette numéro un du paysUne nouvelle leader pour le tennis ouzbek : Maria Timofeeva devient la raquette numéro un du pays14 octobre 07:16Mariya Timofeyeva remporte le tournoi WTA 125 au PortugalMariya Timofeyeva remporte le tournoi WTA 125 au Portugal28 septembre 15:21« Grand Chelem » : trois joueuses ouzbèkes participeront à l’US Open 2026« Grand Chelem » : trois joueuses ouzbèkes participeront à l’US Open 202622 août 10:03L'Ouzbékistan en passe d'établir un record historique à l'US OpenL'Ouzbékistan en passe d'établir un record historique à l'US Open23 juillet 00:36Mariya Timofeyeva remporte le titre à IstanbulMariya Timofeyeva remporte le titre à Istanbul10 mai 23:45
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis