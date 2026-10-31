Grande sensation des joueuses ouzbèkes : Kudermetova et Timofeyeva atteignent la finale de la WTA

Les talentueuses joueuses de tennis ouzbèkes — Polina Kudermetova et Mariya Timofeyeva ont remporté une victoire éclatante lors du prestigieux tournoi Guangzhou Open (WTA 250) qui se déroule à Guangzhou, en Chine, décrochant ainsi leur billet pour la finale en double.

En demi-finale, nos compatriotes ont affronté la paire composée de l'Indonésienne Janice Tjen, bien classée au ranking WTA, et de la légende vivante du tennis mondial, l'Américaine Venus Williams, s'imposant au terme d'un match acharné.

Un véritable drame sur le court : un super tie-break décisif à 10-6

La demi-finale a été marquée par une lutte intense et une forte pression nerveuse :

Un début solide : Ayant pris l'initiative dès le premier set, les joueuses ouzbèkes l'ont emporté 6-4 ;

Intrigue dans le deuxième set : Le combat s'est intensifié dans le deuxième set, menant jusqu'au tie-break. Dans cette manche, la paire expérimentée Tjen et Williams a pris l'avantage de justesse, s'imposant 7-6 (10-8) ;

Le super tie-break décisif : Lors du super tie-break du troisième set, Kudermetova et Timofeyeva ont fait preuve d'un sang-froid remarquable pour sceller la victoire sur le score de 10-6.

Les adversaires étaient de taille : l'Indonésienne Janice Tjen occupe la 38e place au classement mondial de double, tandis que la légendaire Venus Williams pointe à la 204e place.

En route pour le titre

En finale, Polina Kudermetova et Mariya Timofeyeva affronteront une autre paire redoutable du tournoi, les sœurs taïwanaises I-Hsuan Cho et Yi-Sen ChoCe match représente une opportunité majeure pour nos représentantes de soulever le prestigieux trophée de la WTA.