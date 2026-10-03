Jeux Asiatiques 2026 : Une nouvelle médaille pour notre taekwondoïste Svetlana Saidova

Aux Jeux Asiatiques de 2026, qui se déroulent dans les villes japonaises d'Aichi et de Nagoya, la délégation sportive ouzbèke continue d'augmenter son nombre de médailles. Cette fois, c'est Svetlana Saidova, membre de l'équipe nationale de taekwondo WT, qui est montée sur le podium.

Selon le service de presse du Comité National Olympique d'Ouzbékistan, notre athlète expérimentée a réalisé une belle performance, remportant la médaille de bronze.

Un parcours intense jusqu'en demi-finale

Lors de la compétition dans la catégorie des +67 kg Svetlana Saidova, qui est montée sur le tatami, a agi avec assurance dès les premiers tours, battant ses adversaires les unes après les autres pour décrocher sa place en demi-finale.

Lors du combat décisif pour une place en finale, Saidova a affronté une représentante chinoise. Dans un match acharné et riche en coups techniques, notre compatriote s'est inclinée face à l'athlète chinoise.

Une nouvelle médaille de bronze pour notre délégation

Ainsi, conformément au règlement du tournoi, Svetlana Saidova, qui a atteint le stade des demi-finales dans la catégorie des +67 kg, a remporté la médaille de bronze des Jeux Asiatiques, ajoutant une nouvelle récompense importante au palmarès de la délégation ouzbèke.