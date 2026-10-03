Jeux asiatiques 2026 : Marat Mavlonov décroche l'argent après une finale intense !

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Jeux asiatiques 2026 : Marat Mavlonov décroche l'argent après une finale intense !

La délégation sportive ouzbèke a ajouté une nouvelle médaille prestigieuse à son palmarès lors des Jeux asiatiques d'été de 2026, qui se déroulent actuellement à Aichi et Nagoya, au Japon. Marat Mavlonov, membre de l'équipe nationale de taekwondo WT, a remporté la médaille d'argent de la compétition.

Selon le service de presse du Comité national olympique d'Ouzbékistan, notre athlète poids lourds a réalisé un parcours exemplaire jusqu'en finale, éliminant les meilleurs sportifs du continent tout au long du tournoi.

Le chemin vers la finale et un affrontement intense pour l'or

Chez les hommes Dans la catégorie des +80 kg Marat Mavlonov, monté sur le tatami, a fait preuve d'une technique brillante et assurée dès les premiers tours :

  • Le combat décisif : Lors de la finale, où se jouait le titre olympique, notre compatriote a affronté un représentant expérimenté de l'équipe nationale d'Iran.

  • Une lutte acharnée : Au terme d'un duel sans merci, riche en coups et en attaques incisives, l'adversaire a réussi à s'imposer de justesse pour remporter la victoire.

Ainsi, Marat Mavlonov monte sur la deuxième marche du podium des Jeux asiatiques, offrant à notre délégation une précieuse médaille d'argent.

La contribution significative à Aichi-Nagoyade nos taekwondoïstes

Avec ce résultat, l'équipe nationale d'Ouzbékistan de taekwondo WT prouve une fois de plus sa grande efficacité dans la compétition. Nos membres continuent de lutter activement pour les médailles aux Jeux d'Aichi-Nagoya 2026.

Marat MavlonovTaekwondo WTJeux asiatiques 2026Comité national olympique d'OuzbékistanSport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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