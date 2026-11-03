À 14 ans, il mesure 2,18 mètres : un adolescent de Boukhara impressionne Otabek Umarov (vidéo)

·7·Sport
À 14 ans, il mesure 2,18 mètres : un adolescent de Boukhara impressionne Otabek Umarov (vidéo)

Un cas unique, susceptible de faire sensation dans le sport ouzbek, a été enregistré. Un écolier de seulement 14 ans originaire de Boukhara, avec ses mensurations anthropométriques stupéfiantes de 2 mètres 18 a attiré l'attention du public et des responsables sportifs.

Les responsables du Comité Olympique d'Ouzbékistan, et notamment Otabek Umarov, ont rencontré personnellement le jeune athlète et n'ont pas caché leur admiration pour sa taille et sa morphologie.

À 14 ans, il mesure 2,18 mètres : un adolescent de Boukhara impressionne Otabek Umarov (vidéo)

Des chiffres impressionnants : le nouveau géant de Boukhara

Les paramètres physiques de l'athlète pourraient naturellement intéresser les recruteurs des meilleures ligues de basket-ball au monde :

  • Âge et taille : L'adolescent n'a que 14 ans, mais il mesure déjà 218 centimètres et est encore en pleine période de croissance et de développement ;

  • Poids et condition athlétique : Pesant 96 kilogrammes, le jeune sportif contrôle bien son corps et fait preuve d'une bonne mobilité sur le terrain ;

  • Différence sur les photos : Sur les photos et vidéos, le jeune athlète de 14 ans dépasse d'une demi-tête les adultes et ses pairs, illustrant clairement son potentiel génétique unique.

À 14 ans, il mesure 2,18 mètres : un adolescent de Boukhara impressionne Otabek Umarov (vidéo)

Un tremplin majeur pour le basket-ball ouzbek

Alors que des travaux de grande envergure sont menés pour faire passer les sports collectifs, notamment le basket-ball, à un niveau supérieur dans notre pays, l'émergence d'un tel talent représente une opportunité majeure :

  • Préparation professionnelle : Selon les experts, s'il bénéficie d'un suivi médical et physique approprié et d'un entraînement sous la direction de coachs professionnels, il pourrait devenir une star au niveau de l'équipe nationale et des clubs internationaux ;

  • Attention et soutien : La rencontre avec Otabek Umarov témoigne du fait que la carrière du jeune athlète se développera sous le contrôle total et le soutien de l'État et des fédérations sportives.

Ce jeune adolescent de Boukhara, qui mesure déjà 2,18 mètres à 14 ans, est pressenti pour devenir, dans un avenir proche, un joueur central incontournable non seulement du basket-ball ouzbek, mais aussi continental.

Comité Olympique d'OuzbékistanOtabek UmarovFédération de basket-ball d'OuzbékistanBoukharaBasket-ball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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