Le tournoi international de catégorie WTA 250 organisé à Guangzhou, en Chine, Guangzhou Open s'est conclu par une victoire éclatante en double, marquant une nouvelle page dans l'histoire du sport ouzbek.

Les raquettes numéro deux et trois du pays — Mariya Timofeyeva et Polina Kudermetova ont battu toutes leurs adversaires pour soulever le trophée prestigieux de la compétition.

Finale décisive : Un tie-break et une bataille nerveuse d'une heure et 49 minutes

Le match final a offert aux spectateurs une intensité et une émotion réelles. Lors de la rencontre décisive, les sportives ouzbèkes ont affronté les sœurs représentant le Taipei chinois, I-Hsuan Cho et I-Tsen Cho :

Un combat d'une heure et 49 minutes : Dans une lutte acharnée pour chaque balle, nos représentantes ont fait preuve de sang-froid dans les moments cruciaux ;

Score et statistiques : Timofeyeva et Kudermetova ont scellé une victoire déterminée sur le score de 7-5, 7-6(1). Durant le match, elles ont réalisé 5 aces et n'ont commis que 2 doubles fautes chacune ;

Domination totale au tie-break : Dans le tie-break décisif du deuxième set, les joueuses ouzbèkes n'ont laissé qu'un seul point à leurs adversaires (7-1), consolidant ainsi leur titre.

Le chemin vers le succès : Venus Williams vaincue

Le parcours difficile jusqu'en finale confirme que ce titre n'est pas le fruit du hasard :

Sur les courts de Guangzhou, Mariya et Polina ont disputé quatre matchs au total, éliminant des adversaires complexes ;

Le plus remarquable est que parmi les joueuses battues dans le tableau du tournoi figure la légende du tennis mondial, la multiple gagnante du Grand Chelem, l'Américaine expérimentée Venus Williams et sa partenaire.

Ce titre brillant n'est pas seulement une réussite majeure dans la carrière de nos joueuses, mais aussi la preuve évidente que le tennis féminin ouzbek a atteint un nouveau sommet sur la scène internationale.