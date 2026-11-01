Triomphe du tennis ouzbek : Timofeyeva et Kudermetova remportent le titre WTA

·21·Sport
Triomphe du tennis ouzbek : Timofeyeva et Kudermetova remportent le titre WTA

Le tournoi international de catégorie WTA 250 organisé à Guangzhou, en Chine, Guangzhou Open s'est conclu par une victoire éclatante en double, marquant une nouvelle page dans l'histoire du sport ouzbek.

Les raquettes numéro deux et trois du pays — Mariya Timofeyeva et Polina Kudermetova ont battu toutes leurs adversaires pour soulever le trophée prestigieux de la compétition.

Triomphe du tennis ouzbek : Timofeyeva et Kudermetova remportent le titre WTA

Finale décisive : Un tie-break et une bataille nerveuse d'une heure et 49 minutes

Le match final a offert aux spectateurs une intensité et une émotion réelles. Lors de la rencontre décisive, les sportives ouzbèkes ont affronté les sœurs représentant le Taipei chinois, I-Hsuan Cho et I-Tsen Cho :

  • Un combat d'une heure et 49 minutes : Dans une lutte acharnée pour chaque balle, nos représentantes ont fait preuve de sang-froid dans les moments cruciaux ;

  • Score et statistiques : Timofeyeva et Kudermetova ont scellé une victoire déterminée sur le score de 7-5, 7-6(1). Durant le match, elles ont réalisé 5 aces et n'ont commis que 2 doubles fautes chacune ;

  • Domination totale au tie-break : Dans le tie-break décisif du deuxième set, les joueuses ouzbèkes n'ont laissé qu'un seul point à leurs adversaires (7-1), consolidant ainsi leur titre.

Triomphe du tennis ouzbek : Timofeyeva et Kudermetova remportent le titre WTA

Le chemin vers le succès : Venus Williams vaincue

Le parcours difficile jusqu'en finale confirme que ce titre n'est pas le fruit du hasard :

  • Sur les courts de Guangzhou, Mariya et Polina ont disputé quatre matchs au total, éliminant des adversaires complexes ;

  • Le plus remarquable est que parmi les joueuses battues dans le tableau du tournoi figure la légende du tennis mondial, la multiple gagnante du Grand Chelem, l'Américaine expérimentée Venus Williams et sa partenaire.

Ce titre brillant n'est pas seulement une réussite majeure dans la carrière de nos joueuses, mais aussi la preuve évidente que le tennis féminin ouzbek a atteint un nouveau sommet sur la scène internationale.

Guangzhou OpenMariya TimofeyevaPolina KudermetovaWTA 250Tennis
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Grande sensation des joueuses ouzbèkes : Kudermetova et Timofeyeva atteignent la finale de la WTAGrande sensation des joueuses ouzbèkes : Kudermetova et Timofeyeva atteignent la finale de la WTAHier 17:44«Sensation sur le court chinois» : Polina Kudermetova bat une joueuse du top 40«Sensation sur le court chinois» : Polina Kudermetova bat une joueuse du top 4020 octobre 21:10Une nouvelle leader pour le tennis ouzbek : Maria Timofeeva devient la raquette numéro un du paysUne nouvelle leader pour le tennis ouzbek : Maria Timofeeva devient la raquette numéro un du pays14 octobre 07:16Mariya Timofeyeva remporte le tournoi WTA 125 au PortugalMariya Timofeyeva remporte le tournoi WTA 125 au Portugal28 septembre 15:21« Grand Chelem » : trois joueuses ouzbèkes participeront à l’US Open 2026« Grand Chelem » : trois joueuses ouzbèkes participeront à l’US Open 202622 août 10:03L'Ouzbékistan en passe d'établir un record historique à l'US OpenL'Ouzbékistan en passe d'établir un record historique à l'US Open23 juillet 00:36
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis