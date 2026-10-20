«Sensation en Coupe» : Le Lokomotiv surclasse le Neftchi 4-2

Les quarts de finale de la Coupe d'Ouzbékistan de football ont été riches en résultats inattendus et en véritables sensations. Lors de deux chocs cruciaux, les équipes du Lokomotiv et d'Andijon ont décroché des victoires éclatantes pour se qualifier en demi-finales.

L'élimination du Neftchi, champion national en titre, à Fergana, a été marquée comme la plus grande surprise de cette phase de coupe.

Festival de buts à Fergana : Le Lokomotiv élimine le champion de la coupe

L'événement principal et dramatique de la journée s'est déroulé à Fergana. L'équipe de Tachkent, «Lokomotiv» a rendu visite au Neftchi et a offert un véritable festival de buts, s'imposant 4-2 face à son adversaire :

Une première mi-temps tonitruante des « Cheminots » : Le Lokomotiv a marqué 4 buts dès la première période. Jasurbek Yaxshiboyev a ouvert le score sur penalty à la 11e minute avant de signer un doublé à la 33e minute ;

Les frappes de Tupliyev et Turopov : De plus, Tupliyev à la 23e minute et Turopov à la 43e minute ont trouvé le chemin des filets, consolidant l'avantage des visiteurs ;

Les buts de réaction du Neftchi : Bien que G‘iyosov à la 36e minute et Ismoilov à la 45+3e minute aient réduit le score pour les locaux, cela n'a pas suffi à sauver le champion en titre de la défaite.

Bataille acharnée à Zomin : Andijon terrasse Sogdiana

Dans le second match disputé dans la ville de Zomin, région de Jizzakh, «Andijon» a remporté une victoire pleine de caractère sur le terrain de Sogdiana (2-1) :

But contre son camp et but de Boake : En seconde période, Andijon a accentué la pression. Grâce à un but contre son camp de Petar Michin à la 59e minute, les visiteurs ont pris l'avantage, puis Martin Boake a porté le score à 2-0 à la 80e minute ;

Le but tardif de Jamolov : Sardor Jamolov a réduit l'écart à la 84e minute pour les locaux, mais la défense des « Aigles » a réussi à préserver le score jusqu'au coup de sifflet final.

Résumé des matchs et statistiques

Coupe d'Ouzbékistan. Résultats des 1/4 de finale :

Neftchi — Lokomotiv 2:4 Buts : G‘iyosov (36), Ismoilov (45+3) — Yaxshiboyev (11 sp), Tupliyev (23), Turopov (43).

Sogdiana — Andijon 1:2 Buts : Jamolov (84) — Michin (59 csc), Boake (80).

Ainsi, après l'AGMK, le Lokomotiv et Andijon ont officiellement validé leur billet pour les demi-finales de la Coupe d'Ouzbékistan.