L’équipe type de la 16e journée de la Super League dévoilée : qui en fait partie ?

L’équipe type composée des meilleurs joueurs de la 16e journée de la Super League d’Ouzbékistan a été dévoilée. Elle réunit 11 joueurs issus de différents clubs du championnat.

À noter que Neftchi, Navbahor et Lokomotiv ont placé le plus de joueurs dans l’équipe type, avec deux représentants chacun. Les cinq autres clubs ont envoyé un joueur.

Andijan représenté dans les buts

Le meilleur gardien de la 16e journée a été Eldor Adhamov a été désigné.

Le gardien d’Andijan occupe le poste dans l’équipe type et devient ainsi l’unique représentant de son club dans cette formation.

Gardien :

Eldor Adhamov — Andijan

Navbahor domine en défense

Deux des trois places de la défense à trois de l’équipe type reviennent aux joueurs du club de Namangan, Navbahor.

Giorgi Jgerenaya et Umar Adhamzoda figurent parmi les meilleurs défenseurs de la journée. Ils sont accompagnés par Dilshod Saidov, représentant de Pakhtakor.

Défenseurs :

Dilshod Saidov — Pakhtakor

Giorgi Jgerenaya — Navbahor

Umar Adhamzoda — Navbahor

La supériorité de Navbahor en défense apparaît donc clairement.

Deux joueurs de Neftchi au milieu

Le secteur le plus représenté de l’équipe type est le milieu de terrain, avec quatre joueurs.

Vladimir Rodich de Boukhara, Suhrob Nurulloyev de Lokomotiv ainsi que les deux joueurs de Neftchi, Jamshid Iskanderov et Alisher Odilov, y ont pris place.

Milieux de terrain :

Vladimir Rodich — Boukhara

Suhrob Nurulloyev — Lokomotiv

Jamshid Iskanderov — Neftchi

Alisher Odilov — Neftchi

La sélection simultanée de deux joueurs du club de Ferghana montre notamment que la prestation des représentants de Neftchi lors de la 16e journée a été particulièrement remarquée.

Les buteurs de trois clubs en attaque

La ligne offensive de l’équipe type accueille des représentants de l’OKMK, de Lokomotiv et de Sogdiana.

Nodir Abdurazzaqov, l’expérimenté Temurxo‘ja Abduxoliqov et Lyupche Doriyev ont été choisis parmi les meilleurs attaquants de la journée.

Attaquants :

Nodir Abdurazzaqov — OKMK

Temurxo‘ja Abduxoliqov — Lokomotiv

Lyupche Doriyev — Sogdiana

Lokomotiv compte lui aussi deux joueurs dans l’équipe type grâce à Suhrob Nurulloyev et Temurxo‘ja Abduxoliqov.

Quels clubs ont placé le plus de représentants ?

La répartition des clubs dans l’équipe type de la 16e journée est la suivante :

Navbahor — 2 joueurs

Neftchi — 2 joueurs

Lokomotiv — 2 joueurs

Andijan — 1 joueur

Pakhtakor — 1 joueur

Boukhara — 1 joueur

OKMK — 1 joueur

Sogdiana — 1 joueur

Ainsi, aucun club n’a pris un avantage absolu à l’issue de la journée. Le fait que l’équipe type soit composée de représentants de huit équipes montre que les joueurs les plus performants individuellement lors de la 16e journée évoluaient dans plusieurs clubs.

La compétition s’intensifie en Super League

Alors que la saison entre dans sa seconde moitié, chaque journée prend une importance croissante dans la course au titre, aux places qualificatives pour les compétitions européennes et aux positions au classement.

Dans ce contexte, une place dans l’équipe type constitue une reconnaissance individuelle de la performance réalisée lors d’une journée donnée et offre également une motivation supplémentaire avant les prochaines rencontres.

La 16e journée a été particulièrement réussie pour les joueurs de Navbahor, Neftchi et Lokomotiv : chacun des trois clubs a placé deux représentants dans l’équipe type.

Selon vous, quel autre joueur aurait dû figurer dans l’équipe type de la 16e journée ?

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