L’équipe type de la 16e journée de la Super League dévoilée : qui en fait partie ?
L’équipe type composée des meilleurs joueurs de la 16e journée de la Super League d’Ouzbékistan a été dévoilée. Elle réunit 11 joueurs issus de différents clubs du championnat.
À noter que Neftchi, Navbahor et Lokomotiv ont placé le plus de joueurs dans l’équipe type, avec deux représentants chacun. Les cinq autres clubs ont envoyé un joueur.
Andijan représenté dans les buts
Le meilleur gardien de la 16e journée a été Eldor Adhamov a été désigné.
Le gardien d’Andijan occupe le poste dans l’équipe type et devient ainsi l’unique représentant de son club dans cette formation.
Gardien :
Eldor Adhamov — Andijan
Navbahor domine en défense
Deux des trois places de la défense à trois de l’équipe type reviennent aux joueurs du club de Namangan, Navbahor.
Giorgi Jgerenaya et Umar Adhamzoda figurent parmi les meilleurs défenseurs de la journée. Ils sont accompagnés par Dilshod Saidov, représentant de Pakhtakor.
Défenseurs :
Dilshod Saidov — Pakhtakor
Giorgi Jgerenaya — Navbahor
Umar Adhamzoda — Navbahor
La supériorité de Navbahor en défense apparaît donc clairement.
Deux joueurs de Neftchi au milieu
Le secteur le plus représenté de l’équipe type est le milieu de terrain, avec quatre joueurs.
Vladimir Rodich de Boukhara, Suhrob Nurulloyev de Lokomotiv ainsi que les deux joueurs de Neftchi, Jamshid Iskanderov et Alisher Odilov, y ont pris place.
Milieux de terrain :
Vladimir Rodich — Boukhara
Suhrob Nurulloyev — Lokomotiv
Jamshid Iskanderov — Neftchi
Alisher Odilov — Neftchi
La sélection simultanée de deux joueurs du club de Ferghana montre notamment que la prestation des représentants de Neftchi lors de la 16e journée a été particulièrement remarquée.
Les buteurs de trois clubs en attaque
La ligne offensive de l’équipe type accueille des représentants de l’OKMK, de Lokomotiv et de Sogdiana.
Nodir Abdurazzaqov, l’expérimenté Temurxo‘ja Abduxoliqov et Lyupche Doriyev ont été choisis parmi les meilleurs attaquants de la journée.
Attaquants :
Nodir Abdurazzaqov — OKMK
Temurxo‘ja Abduxoliqov — Lokomotiv
Lyupche Doriyev — Sogdiana
Lokomotiv compte lui aussi deux joueurs dans l’équipe type grâce à Suhrob Nurulloyev et Temurxo‘ja Abduxoliqov.
Quels clubs ont placé le plus de représentants ?
La répartition des clubs dans l’équipe type de la 16e journée est la suivante :
Navbahor — 2 joueurs
Neftchi — 2 joueurs
Lokomotiv — 2 joueurs
Andijan — 1 joueur
Pakhtakor — 1 joueur
Boukhara — 1 joueur
OKMK — 1 joueur
Sogdiana — 1 joueur
Ainsi, aucun club n’a pris un avantage absolu à l’issue de la journée. Le fait que l’équipe type soit composée de représentants de huit équipes montre que les joueurs les plus performants individuellement lors de la 16e journée évoluaient dans plusieurs clubs.
La compétition s’intensifie en Super League
Alors que la saison entre dans sa seconde moitié, chaque journée prend une importance croissante dans la course au titre, aux places qualificatives pour les compétitions européennes et aux positions au classement.
Dans ce contexte, une place dans l’équipe type constitue une reconnaissance individuelle de la performance réalisée lors d’une journée donnée et offre également une motivation supplémentaire avant les prochaines rencontres.
La 16e journée a été particulièrement réussie pour les joueurs de Navbahor, Neftchi et Lokomotiv : chacun des trois clubs a placé deux représentants dans l’équipe type.
Selon vous, quel autre joueur aurait dû figurer dans l’équipe type de la 16e journée ?
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