Islom Ismoilov revient sur la large victoire contre Andijan

Lors de l’intense derby de la vallée comptant pour la 17e journée de la Super League d’Ouzbékistan, le Neftchi Fergana s’est imposé 3-0 à l’extérieur contre Andijan.

En conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur de l’équipe de Fergana, Islom Ismoilov a livré une analyse détaillée du match, du carton rouge de l’adversaire, des blessures importantes au sein de son équipe et du jeune talent de 18 ans.

« En seconde période, nous avons contraint l’adversaire à commettre des erreurs »

Islom Ismoilov a d’abord évoqué le plan tactique du match et l’ambiance dans le stade :

« Tout d’abord, je félicite nos supporters pour cette magnifique victoire. Dans le stade, nous avions l’impression de jouer à domicile. Un derby de la vallée est toujours difficile. Le légendaire entraîneur Lobanovski a une belle phrase : le résultat reste, le match s’oublie. En première période, nous avons laissé un peu l’initiative à Andijan, conformément à notre plan préparé à l’avance. En seconde période, nous avons accéléré le rythme, commencé à imposer notre jeu et contraint l’adversaire à commettre des erreurs. Andijan est également une équipe très bien organisée, avec un avenir prometteur. »

« Selon les règles, c’était un carton rouge à 100 % »

À la question de savoir si l’expulsion du joueur d’Andijan Usmonali Ismonaliyev à la 51e minute avait décidé du sort du match, l’entraîneur a répondu :

« C’est le football. Même à onze contre onze, nous aurions pu inscrire notre but, car nous avions commencé la seconde période de manière très offensive. J’étais proche de l’action au cours de laquelle la faute a été commise. L’adversaire n’a peut-être pas voulu jouer de manière volontairement brutale, mais les règles sont les mêmes pour tout le monde. Selon les règles, c’était un carton rouge à 100 % ».

Les absences à l’infirmerie et le « nouveau Abduqodir Husanov »

Le technicien de Fergana n’a pas caché les grandes difficultés rencontrées dans la composition de son équipe en raison des blessures de plusieurs joueurs importants :

« Les blessures se sont multipliées. Yovan Jokich, Abror Ismoilov et Anvar G‘ofurov étaient déjà indisponibles, et Ratino s’est également blessé aujourd’hui. Ikrom Aliboyev a reçu son quatrième carton jaune et manquera donc le match contre Bukhoro. Malgré cela, nous nous réjouissons de la prestation fiable de notre défenseur de 18 ans, Nurmuhammad Abdug‘aniyev . En tant qu’entraîneurs, nous prenons un risque, mais il justifie pleinement la confiance placée en lui. S’il continue à travailler, il deviendra lui aussi un défenseur de haut niveau, au même niveau qu’Abduqodir Husanov. »

Les inquiétudes avant la Ligue des champions Élite de l’AFC

Répondant aux inquiétudes des journalistes sur la participation de l’équipe à la Ligue des champions Élite de l’AFC malgré ces nombreuses absences, Ismoilov a déclaré :

« Nous allons encore en discuter avec le staff technique. Il est difficile de dire quoi que ce soit pour le moment. Depuis la pause estivale, chaque match est extrêmement difficile. Parfois, nous perdons des points, parfois des joueurs clés. J’espère qu’avant la compétition Élite de l’AFC, tous nos joueurs seront complètement rétablis et de retour dans le groupe. ».

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