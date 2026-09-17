Chocs terrifiants en Coupe d'Ouzbékistan : la sensation continue en quarts de finale ?

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Chocs terrifiants en Coupe d'Ouzbékistan : la sensation continue en quarts de finale ?

L'intrigue a atteint son paroxysme dans les matchs de la Coupe nationale ! Après les étapes les plus difficiles des qualifications, les noms des huit équipes qui se battront pour soulever le trophée et leur parcours jusqu'à la finale sont officiellement connus. Les supporters attendent avec impatience le possible derby de la Vallée, le classique entre Tachkent et Fergana, ainsi que le courage des clubs des divisions inférieures face aux grands. Alors, pour qui le chemin vers la finale sera-t-il le plus simple et quel super choc nous attend en demi-finale ?

Drame des quarts de finale : qui contre qui ?

Selon les résultats du tirage au sort, des confrontations intenses et inattendues auront lieu en 1/4 de finale :

  • NeftchiLokomotiv : Un grand souffle de football à Fergana et une lutte acharnée contre les expérimentés « cheminots » de Tachkent ;

  • Sogdiana — Andijon : Un combat à Jizzakh qui pourrait devenir le sauveur de la saison pour les deux équipes ;

  • OKMK — Guliston : L'équipe de Mirjalol Qosimov pourra-t-elle passer le test des sensationnels joueurs de Sirdaryo ?

  • Navbahor — Gazalkent : Le parcours de l'équipe de Bostanliq, prête à créer la surprise face aux « faucons » de Namangan.

Chemin étroit vers la finale : le tableau des demi-finales

Selon le règlement de la compétition, le schéma des paires de demi-finales est déjà fixé : il n'y aura pas de seconde chance ici, l'équipe perdante rentre à la maison.

Le tableau de la Coupe se présente comme suit :

Étape

Choc des vainqueurs de la 1ère paire

Choc des vainqueurs de la 2ème paire

1/4 de finale

Neftchi vs Lokomotiv

Sogdiana vs Andijon

Choc des 1/2 finales

Neftchi / Lokomotiv

Sogdiana / Andijon

1/4 de finale

OKMK vs Guliston

Navbahor vs Gazalkent

Choc des 1/2 finales

OKMK / Guliston

Navbahor / Gazalkent

Chocs terrifiants en Coupe d'Ouzbékistan : la sensation continue en quarts de finale ?

Si Neftchi et Andijon battent leurs adversaires, les fans pourraient assister à un derby de la Vallée intense dès les demi-finales. D'un autre côté, l'OKMK et Navbahor sont les principaux candidats à une rencontre aux portes de la finale.

Selon vous, qui soulèvera la Coupe d'Ouzbékistan cette saison ? Quelle équipe sensationnelle pourrait donner une « leçon » aux grands ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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