PSG - Barcelone : compositions et direct commenté

Le match de Ligue des champions entre le PSG et Barcelone débutera le 21 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ du PSG : 39. Safonov M., 2. Hakimi A., 5. Marquinhos (capitaine), 51. Pacho W., 21. Hernandez L., 87. Neves J., 17. Vitinha, 8. Ruiz F., 14. Doué D., 10. Dembélé O., 7. Kvaratskhelia K.

Remplaçants du PSG : 11. Akliouche M., 4. Beraldo L., 30. Chevalier L., 12. Digne L., 27. Fernandes D., 22. Götze M., 24. Mayulu S., 80. Muak A., 47. Njantu K., 9. Torres F., 6. Zabarnyi I., 33. Zaïre-Emery W.

Entraîneur du PSG : Luis Enrique.

Composition de départ de Barcelone : 1. Garcia J., 2. Cancelo J., 5. Cubarsí P., 18. Martín G., 12. Espart J., 22. Bernal M., 8. Pedri, 10. Lamine Yamal, 20. Olmo D., 17. Gordon A., 11. Raphinha (capitaine).

Remplaçants de Barcelone : 29. Abdelkarim H., 14. Adeyemi K., 3. Balde A., 41. Campos A., 21. de Jong F., 4. Fariñas B., 7. Fermín, 9. Gabriel Jesus, 6. Gavi, 25. Livaković D., 16. Rodri, 13. Szczęsny W.

Entraîneur de Barcelone : Flick H.