PSG - Barcelone : compositions et direct commenté

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PSG - Barcelone : compositions et direct commenté

Le match de Ligue des champions entre le PSG et Barcelone débutera le 21 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ du PSG : 39. Safonov M., 2. Hakimi A., 5. Marquinhos (capitaine), 51. Pacho W., 21. Hernandez L., 87. Neves J., 17. Vitinha, 8. Ruiz F., 14. Doué D., 10. Dembélé O., 7. Kvaratskhelia K.

Remplaçants du PSG : 11. Akliouche M., 4. Beraldo L., 30. Chevalier L., 12. Digne L., 27. Fernandes D., 22. Götze M., 24. Mayulu S., 80. Muak A., 47. Njantu K., 9. Torres F., 6. Zabarnyi I., 33. Zaïre-Emery W.

Entraîneur du PSG : Luis Enrique.

Composition de départ de Barcelone : 1. Garcia J., 2. Cancelo J., 5. Cubarsí P., 18. Martín G., 12. Espart J., 22. Bernal M., 8. Pedri, 10. Lamine Yamal, 20. Olmo D., 17. Gordon A., 11. Raphinha (capitaine).

Remplaçants de Barcelone : 29. Abdelkarim H., 14. Adeyemi K., 3. Balde A., 41. Campos A., 21. de Jong F., 4. Fariñas B., 7. Fermín, 9. Gabriel Jesus, 6. Gavi, 25. Livaković D., 16. Rodri, 13. Szczęsny W.

Entraîneur de Barcelone : Flick H.

En direct EN DIRECT
29
Achraf Hakimi (PSG) se retrouve seul dans la surface et frappe, mais sa tentative est superbement contrée par un défenseur.
29
Ferran Torres (PSG) a reçu une passe précise dans la surface et a décoché une frappe puissante au centre du but en première intention. Joan Garcia s'est détendu pour repousser. Quel arrêt !
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Dani Olmo quitte le terrain sur blessure. Hansi Flick lance Fermín (Barcelone).
26
Le match est arrêté, Dani Olmo (Barcelone) est blessé et les soigneurs doivent entrer sur la pelouse.
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Ferran Torres (PSG) reçoit un superbe centre dans la surface et frappe en taclant/première intention ! Le gardien repousse près du poteau gauche.
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Lamine Yamal (Barcelone) décoche une frappe lourde de l'extérieur de la surface, mais le balle passe loin du montant gauche.
20
Raphinha (Barcelona) a reçu le ballon dans la surface, perçant la ligne défensive. Il a décoché une frappe puissante au milieu du but sans même lever la tête, mais Matvey Safonov s'est facilement emparé du ballon.
20
Pedri (Barcelone) reçoit le ballon près de la surface et décoche une frappe puissante en première intention, mais ça passe au-dessus.
20🔁
Luis Enrique procède à un changement forcé. Ousmane Dembele ne peut pas continuer en raison d'une blessure, remplacé par Ferran Torres (PSG).
18
Raphinha (Barcelone) a entamé un raid solitaire, mais un défenseur adverse a contré le ballon, empêchant de créer une action dangereuse.
18
Vitinha (PSG) a manqué son coup franc et un défenseur a facilement dégagé le ballon.
17🟨
João Cancelo (Barcelone) écope d'un carton jaune pour une faute.
14
Dani Olmo (Barcelone) reçoit une superbe passe et décoche une frappe. Sa tentative depuis l'extérieur de la surface passe de peu à côté du poteau droit.
12
Désiré Doué (PSG) signalé hors-jeu.
9
Désiré Doué (PSG) commet une faute et Michael Oliver arrête le jeu. Barcelone va tirer le coup franc.
7
Pau Cubarsi (Barcelone) s'élève dans la surface et place une tête vers le centre du but, mais le gardien réalise un arrêt réflexe magnifique.
7
Corner. Il y aura une opportunité pour Barcelone.
7
Pedri (Barcelone) décoche une frappe puissante, mais un défenseur repousse le ballon.
6
Lamine Yamal (Barcelone) a fait une passe en avant, mais un des défenseurs a contré le ballon.
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Joan Garcia repousse la frappe de Désiré Doué (PSG) décochée de l'extérieur de la surface.
5
Le gardien réalise un arrêt exceptionnel sur une frappe d'Ousmane Dembélé (PSG), le ballon se dirigeait tout droit vers le coin inférieur gauche.
3
Corner rapidement joué par le PSG.
2
Quelle occasion ! Khvicha Kvaratskhelia (PSG) décoche une lourde frappe instantanée de l'extérieur de la surface, mais le montant gauche repousse le ballon !
2
Ousmane Dembélé (PSG) est signalé hors-jeu, l'arbitre siffle et arrête le jeu.
1
La première mi-temps de ce match est sur le point de commencer.
00:02
Les joueurs sont entrés sur la pelouse et le match va bientőt commencer. Le PSG va donner le coup d'envoi.
00:00
Le match d'aujourd'hui sera arbitré par Michael Oliver.
00:00
Avant le début du match, vous pouvez consulter les compositions de départ pour la rencontre d'aujourd'hui.
00:00
Bonjour et bienvenu sur notre live textuel ! Nous vous ferons vivre en direct tous les faits marquants de la rencontre. Les compositions d'équipes seront annoncées très prochainement.
PSGBarceloneLigue des ChampionsFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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