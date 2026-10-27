Le PSG nommé meilleur club du monde pour la deuxième année consécutive

Lors de la prestigieuse cérémonie organisée au théâtre Palladium de Londres, en Angleterre, le Ballon d'Or 2026 a officiellement révélé les noms des meilleurs clubs de la planète. Le prix principal dans la catégorie masculine a été décerné pour la deuxième année consécutive au club français du PSG club.

Les Parisiens ont connu l'une des périodes les plus brillantes de leur histoire après avoir remporté des succès majeurs dans toutes les compétitions la saison dernière, ce qui a justifié cette haute distinction.

L'hégémonie inégalée du PSG : Une nouvelle consécration après le triplé

Le géant français a fait preuve d'une domination absolue la saison dernière, non seulement sur le plan national, mais aussi sur la scène internationale :

Triomphe en Ligue des champions :Le PSG a soulevé le trophée de la compétition la plus prestigieuse d'Europe, la Ligue des champions de l'UEFA, pour la deuxième fois consécutive ;

Palmarès national : L'équipe a remporté le championnat national, la Ligue 1, ainsi que la Supercoupe de France ;

2e récompense consécutive : Déjà sacré meilleur club masculin de l'année l'an dernier, les Parisiens ont conservé leur titre en devançant des concurrents redoutables comme Arsenal et le Bayern Munich.

Le FC Barcelone retrouve le sommet du football féminin

Dans la catégorie féminine, le prix prestigieux a également été remis à son vainqueur :

La victoire des Catalanes : Le prix du meilleur club féminin de l'année a été décerné à l'équipe du FC Barcelone, vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA ; Changement historique :

Alors que le prix était revenu à Arsenal l'an dernier, le FC Barcelone a repris sa place au sommet cette année. Détails des clubs de l'année au Ballon d'Or 2026

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