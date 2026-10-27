Le PSG nommé meilleur club du monde pour la deuxième année consécutive

·15·Sport
Le PSG nommé meilleur club du monde pour la deuxième année consécutive

Lors de la prestigieuse cérémonie organisée au théâtre Palladium de Londres, en Angleterre, le Ballon d'Or 2026 a officiellement révélé les noms des meilleurs clubs de la planète. Le prix principal dans la catégorie masculine a été décerné pour la deuxième année consécutive au club français du PSG club.

Les Parisiens ont connu l'une des périodes les plus brillantes de leur histoire après avoir remporté des succès majeurs dans toutes les compétitions la saison dernière, ce qui a justifié cette haute distinction.

L'hégémonie inégalée du PSG : Une nouvelle consécration après le triplé

Le géant français a fait preuve d'une domination absolue la saison dernière, non seulement sur le plan national, mais aussi sur la scène internationale :

  • Triomphe en Ligue des champions :Le PSG a soulevé le trophée de la compétition la plus prestigieuse d'Europe, la Ligue des champions de l'UEFA, pour la deuxième fois consécutive ;

  • Palmarès national : L'équipe a remporté le championnat national, la Ligue 1, ainsi que la Supercoupe de France ;

  • 2e récompense consécutive : Déjà sacré meilleur club masculin de l'année l'an dernier, les Parisiens ont conservé leur titre en devançant des concurrents redoutables comme Arsenal et le Bayern Munich.

Le FC Barcelone retrouve le sommet du football féminin

Dans la catégorie féminine, le prix prestigieux a également été remis à son vainqueur :

  • La victoire des Catalanes : Le prix du meilleur club féminin de l'année a été décerné à l'équipe du FC Barcelone, vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA ; Changement historique :

  • Alors que le prix était revenu à Arsenal l'an dernier, le FC Barcelone a repris sa place au sommet cette année. Détails des clubs de l'année au Ballon d'Or 2026

Catégorie

Club vainqueur

Principaux succès

Vainqueur précédent

Meilleur club masculin de l'année

PSG

(France) Vainqueur de la LDC, champion de Ligue 1, vainqueur de la Supercoupe de France

PSG

Meilleur club féminin de l'année

FC Barcelone

(Espagne) Vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA

Arsenal

Lieu de l'événement

Théâtre Palladium, Londres

26 octobre 2026

Ballon d'Or 2026PSGFC BarceloneLigue des champions de l'UEFAFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Luis de la Fuente élu meilleur entraîneur de l'annéeLuis de la Fuente élu meilleur entraîneur de l'annéeAujourd'hui 08:01Unai Simón détrône Courtois et Martínez pour devenir le meilleur gardien au mondeUnai Simón détrône Courtois et Martínez pour devenir le meilleur gardien au mondeAujourd'hui 07:5773 buts en une saison : Harry Kane reçoit le trophée Gerd Müller à Londres73 buts en une saison : Harry Kane reçoit le trophée Gerd Müller à LondresAujourd'hui 07:13Soirée historique : les lauréats du Ballon d'Or 2026 et le top 10 dévoilésSoirée historique : les lauréats du Ballon d'Or 2026 et le top 10 dévoilésAujourd'hui 07:08Le PSG bat le Barça, City écrase l'AEK et Liverpool réalise une remontadaLe PSG bat le Barça, City écrase l'AEK et Liverpool réalise une remontada21 octobre 06:44Comment Flick a-t-il évalué la victoire 4-1 de Barcelone à Istanbul ?Comment Flick a-t-il évalué la victoire 4-1 de Barcelone à Istanbul ?14 octobre 14:01
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester