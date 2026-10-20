Joan Laporta révèle le début phénoménal du FC Barcelone et ses projets ambitieux

Le club catalan « FC Barcelone » affiche une forme audacieuse et prolifique dans toutes les compétitions cette saison. L'équipe enchaîne les succès en Liga et en Ligue des champions, avec 11 victoires consécutives, faisant la joie de ses supporters.

Le président du club, Joan Laporta, s'est confié dans une interview exclusive au prestigieux média The Touchline sur l'excellente forme actuelle de l'équipe, l'ambiance dans le vestiaire et les objectifs majeurs de la saison.

« Travail acharné et discipline de fer » : Laporta sur le secret de la réussite

Le président a souligné que les performances actuelles de l'équipe ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail méthodique :

Les trois piliers du succès : « Le Barça domine ses adversaires grâce à un travail acharné, une grande responsabilité et une discipline de fer ;

Leadership en Espagne : Notre objectif à court terme est de maintenir cette suprématie établie dans le football espagnol sur le long terme ;

Conquérir le trône européen : Nous visons à dominer non seulement le championnat national, mais aussi tout le football européen », a déclaré Laporta.

L'objectif principal : le trophée de la Ligue des champions

Joan Laporta a parlé ouvertement du rêve tant attendu du club et du trophée qui manque aux supporters :

Le vide des dernières années : « Notre priorité absolue est de remporter la Ligue des champions. Nous voulons ramener en Catalogne ce trophée prestigieux qui nous échappe depuis quelques années » ;

Le défi du PSG en vue : Les Catalansaffrontent ce soir, le 20 octobre, un match crucial et central en Ligue des champions contre le géant français, le PSG.

Résultats parfaits en Liga : 9 matchs, 27 points

Les statistiques en championnat national prouvent la force inégalée des « Blaugranas » :

Résultat à 100 % : Le FC Barcelone a remporté les 9 journées disputées en Liga, affichant un bilan parfait ;

27 points et leadership : L'équipe porte son total à 27 points et reste seule en tête du classement de la Liga.

L'intensité actuelle du club catalan et les déclarations audacieuses de son président témoignent du début d'une nouvelle ère victorieuse, tant au niveau national que continental.