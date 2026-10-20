Les compositions d'équipes pour PSG – Barcelone et les autres chocs sont tombées

À l'approche de la 3e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, les affiches entre les meilleurs clubs du continent sont sur le point de débuter. Dans quelques instants, les supporters assisteront à une série de duels intenses et décisifs.

Avant le coup d'envoi, les entraîneurs ont officiellement dévoilé les compositions de départ. Toutes les rencontres débuteront à 00:00 .

PSG – Barcelone : Le choc au sommet à Paris

Dans l'affiche la plus attendue de la soirée, les hommes de Luis Enrique et Hansi Flick s'affronteront pour une explication au sommet.

PSG : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Kvaratskhelia, Ruiz, Dembélé, Doué, Vitinha, Hernández, Pacho, Neves;

Barcelone : García, Cancelo, Cubarsí, Pedri, Yamal, Raphinha, Espart, Gordon, Martín, Olmo, Bernal.

Liverpool – Villarreal : Le test à Anfield

Les Merseysiders accueillent le dangereux représentant espagnol, le « sous-marin jaune », sur leur pelouse.

Liverpool : Alisson, Araújo, Jota, van Dijk, Tsimikas, Nyoni, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Ngumoha, Koumas;

Villarreal : Gulácsi, Mouriño, Navarro, Veiga, Cardona, Comesaña, Gueye, Saliba, Buchanan, Moleiro, Mikautadze.

Stuttgart – Atlético Madrid : La bataille en Allemagne

Les Madrilènes, dirigés par Diego Simeone, se déplacent en Allemagne pour affronter le pensionnaire de Bundesliga.

Stuttgart : Seimen, Hendriks, Vagnoman, Stiller, Mittelstädt, Führich, El Khannouss, Leweling, Prömel, Chabot, Undav;

Atlético : Oblak, Llorente, Hancko, Pubill, Grimaldo, Barrios, Baena, Simeone, Hjulmand, David, Álvarez.

Tous les matchs débuteront simultanément à 00h00 et devraient bouleverser le classement général du tournoi.