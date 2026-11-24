Qui gagnera la Ligue des champions ? ESPN dévoile son top 10
Avant la cinquième journée de la Ligue des champions, ESPN a publié son classement des favoris pour remporter la compétition. Le PSG occupe la première place selon les experts. Outre les Parisiens, le FC Barcelone, Arsenal et le Real Madrid complètent le top 4. Cependant, l'une des surprises du classement est le club italien de Côme.
Les auteurs, éditeurs et experts du média ont été invités à sélectionner les 10 équipes ayant actuellement les meilleures chances de remporter le tournoi. Au total, 17 spécialistes ont voté.
Le PSG devance largement ses rivaux
Le PSG occupe la première place du classement ESPN. 15 des 17 experts ont désigné les Parisiens comme les grands favoris du tournoi.
Les spécialistes ont justifié ce choix par plusieurs raisons. Les hommes de Luis Enrique ont remporté leurs quatre premiers matchs de la phase de ligue, inscrivant un total de 20 buts. Les Parisiens ont également battu des adversaires redoutables comme Manchester City et le FC Barcelone.
Le PSG vise à remporter la plus prestigieuse compétition de clubs du continent pour la troisième fois consécutive en tant que double tenant du titre. S'ils y parviennent, le club parisien rejoindra un cercle très fermé dans l'histoire du football européen. Jusqu'à présent, seul le Real Madrid a réussi l'exploit de remporter la Ligue des champions trois fois d'affilée.
Le top 10 selon ESPN
Le classement suivant a été établi à la suite des votes des experts du média :
PSG — 15 votes pour la première place ;
FC Barcelone — 1 vote pour la première place ;
Arsenal — 1 vote pour la première place ;
Real Madrid ;
Bayern Munich ;
Manchester City ;
Liverpool ;
Côme ;
Inter Milan ;
Atlético de Madrid.
Il est intéressant de noter que, bien que le FC Barcelone et Arsenal occupent respectivement la deuxième et la troisième place, ils n'ont reçu qu'une seule voix pour la première place chacun. Cela montre que la confiance des experts est principalement tournée vers le PSG.
Côme intègre le top 10, tandis que des clubs renommés sont exclus
L'un des aspects les plus intrigants du classement est la huitième place de Côme. Bien que le club italien ne fasse pas partie des géants traditionnels du football européen, les experts d'ESPN l'ont inclus parmi les équipes capables de lutter pour le titre en Ligue des champions.
Parallèlement, plusieurs clubs célèbres n'ont pas réussi à intégrer le top 10. Le Borussia Dortmund, l'AS Rome, Aston Villa, le Sporting CP et Manchester United ont reçu des votes, mais leur total n'a pas suffi pour figurer dans le classement.
La cinquième journée de la Ligue des champions débute
Les matchs de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026/27 se dérouleront les 24 et 25 novembre.
Cette journée verra des affiches intéressantes telles que Arsenal - Borussia Dortmund, Real Madrid - PSV, Manchester City - Naples, FC Barcelone - Sabah, Liverpool - Club Bruges et PSG - AS Rome.
Le classement d'ESPN reflète l'opinion des experts à ce jour. Cependant, la situation dans le football peut évoluer après chaque journée. Par conséquent, les résultats sur le terrain montreront si le statut de favori du PSG se justifie lors des prochaines rencontres.
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