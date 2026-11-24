Avant la cinquième journée de la Ligue des champions, ESPN a publié son classement des favoris pour remporter la compétition. Le PSG occupe la première place selon les experts. Outre les Parisiens, le FC Barcelone, Arsenal et le Real Madrid complètent le top 4. Cependant, l'une des surprises du classement est le club italien de Côme.

Les auteurs, éditeurs et experts du média ont été invités à sélectionner les 10 équipes ayant actuellement les meilleures chances de remporter le tournoi. Au total, 17 spécialistes ont voté.

Le PSG devance largement ses rivaux

Le PSG occupe la première place du classement ESPN. 15 des 17 experts ont désigné les Parisiens comme les grands favoris du tournoi.

Les spécialistes ont justifié ce choix par plusieurs raisons. Les hommes de Luis Enrique ont remporté leurs quatre premiers matchs de la phase de ligue, inscrivant un total de 20 buts. Les Parisiens ont également battu des adversaires redoutables comme Manchester City et le FC Barcelone.