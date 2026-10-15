Erling Haaland établit un résultat sans précédent dans l'histoire de la Ligue des champions

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Erling Haaland établit un résultat sans précédent dans l'histoire de la Ligue des champions

Dans le cadre de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'UEFA, Manchester Citya perdu 2-4 à domicile contre le PSG, mais le buteur norvégien des « Citizens » Erling Haaland a écrit une nouvelle page dans l'histoire de la plus prestigieuse compétition de clubs du continent.

En marquant deux buts contre les Parisiens, l'attaquant a battu le record de longue date détenu par le légendaire Lionel Messien tant que joueur le plus jeune et le plus prolifique de l'histoire de la compétition.

Le record de Messi appartient désormais à l'histoire : une différence d'un jour

Selon les données officielles de l'UEFA, Haaland est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 60 buts dans la compétition :

  • Les statistiques de Haaland : Au moment où la star norvégienne a célébré son 60e but dans le tournoi, il n'avait que 26 ans et 85 jours ;

  • Un jour de mieux que Messi : L'ancien détenteur du record historique, Lionel Messi, avait 26 ans et 86 jours lorsqu'il a franchi le cap des 60 buts sous le maillot du FC Barcelone. Ainsi, Haaland a réussi à améliorer la marque du génie argentin d'exactement un jour.

Statistiques fantastiques : Plus d'un but par match

L'efficacité d'Erling Haaland en Ligue des championsreste étonnamment élevée pour le football moderne :

  • Le leader avec plus d'un but par match : À l'heure actuelle, Haaland a disputé un total de 60 rencontres en LDC et a marqué 61 buts — ce qui signifie une moyenne de plus d'un but par match ;

  • 7e place au classement historique : Grâce à ce résultat, l'attaquant norvégien s'est hissé à la 7e place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des champions.

La situation dans la course aux buteurs

Lionel Messi occupe toujours des sommets impressionnants dans le tableau des meilleurs buteurs de l'histoire du tournoi :

  • La position globale de Messi : La star argentine en Ligue des champions a disputé 163 matchs et marqué 129 buts , occupant solidement la 2e place du classement général des buteurs ;

  • Le prochain objectif de Haaland : Avec 61 buts à seulement 26 ans, le rythme effréné de Haaland fait de lui le principal prétendant pour atteindre à l'avenir les records absolus de Messi et Cristiano Ronaldo.

Erling HaalandLionel MessiLigue des ChampionsPSGFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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