La composition surprise du Real : José Mourinho dévoile son onze de départ contre l'AEK

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La composition surprise du Real : José Mourinho dévoile son onze de départ contre l'AEK

La phase de ligue de la Ligue des champions de l'UEFA entre dans une phase décisive avec la 4e journée. Le club le plus titré du continent, le Real Madrid, se déplace en Grèce pour affronter un adversaire coriace, l'AEK. Ce duel très attendu par les fans débutera à 22h45 heure locale.

À l'approche du coup d'envoi, l'entraîneur madrilène José Mourinho a officiellement dévoilé le onze de départ.

Un trio offensif et des noms inattendus : la composition du Real

Selon la décision de l'entraîneur, toutes les stars du « club royal » seront sur le terrain dès les premières minutes. Schéma tactique et répartition des lignes :

  • Gardien : Thibaut Courtois ;

  • Défense : Denzel Dumfries, Eder Militao, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella ;

  • Milieu de terrain : Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Ousmane Diomande ;

  • Trio d'attaque : Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé.

Analyse d'avant-match et points clés

Le match en Grèce est un test crucial pour le Real Madrid afin de consolider sa place au classement :

  • Puissance offensive : La combinaison Vinícius, Mbappé et Bellingham devrait exercer un pressing intense sur la défense adverse dès le début ;

  • Nouvelle tactique : Les nouvelles connexions au milieu et sur les ailes serviront à améliorer la possession et la vitesse en contre-attaque.

Les fans et les experts s'attendent à ce que cette formation offensive choisie par Mourinho fasse la différence lors de ce match difficile sur le terrain de l'AEK.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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