Husanov occupera-t-il le flanc droit ? La tactique surprise de Maresca contre l'AEK

Ce mardi soir, 20 octobre 2026, un choc crucial aura lieu dans le cadre de l'UEFA Champions League : Manchester City accueille le club grec de l' AEK dans son antre, le magnifique Etihad Stadium.

Les « Citizens », dirigés par Enzo Maresca, ne visent rien d'autre que la victoire pour améliorer leur position dans la compétition la plus prestigieuse du continent et se hisser dans les places qualificatives directes pour le top 8.

Se relever après le choc face au PSG : où en est City au classement ?

La situation de Manchester Cityen Ligue des Champions ne laisse pas les fans indifférents :

Un match difficile à Paris : Bien qu'ils aient perdu 2-4 contre le PSG lors de la dernière journée, les Anglais ont montré un jeu courageux en seconde période, passant tout près d'égaliser ;

Classement et récital de Haaland : Après avoir battu Porto 2-0 à l'extérieur, les « Citizens » occupent actuellement la 17e place. Fait intéressant, tous les buts de l'équipe dans cette compétition ont été inscrits par Erling Haaland, qui a marqué lors de huit matchs consécutifs ;

Record historique pour Maresca : En battant Ipswich Town 3-2 en Premier League, Maresca est entré dans l'histoire en devenant le premier entraîneur à remporter ses 7 premiers matchs à la tête d'un nouveau club en PL.

Inquiétudes à l'infirmerie : Haaland absent, Semenyo écarté pour deux mois

Le match intense contre Ipswich n'a pas été sans conséquences sur l'état physique de l'équipe :

L'état d'Erling Haaland : Bien que l'entraîneur ait déclaré en conférence de presse que la santé du buteur norvégien était bonne, Haaland n'a pas participé à l'entraînement officiel de lundi ;

Semenyo absent 8 semaines : Antoine Semenyo sera éloigné des terrains pendant environ deux mois en raison d'une blessure grave, non musculaire ;

Autres absences : Mateo Kovacic, Nico O'Reilly ainsi que le latéral droit Matheus Nunes rencontrent également des difficultés en raison de micro-blessures.

Husanov sans alternative à droite : Grands changements dans l'effectif

Les blessures en défense ouvrent une nouvelle porte d'opportunité pour le talent ouzbek Abdukodir Husanov :

Husanov sur le flanc : Initialement défenseur central, mais performant et fiable au poste de latéral droit ces derniers temps, Abdukodir Husanov devrait presque certainement débuter suite à la blessure de Nunes. À ce poste, Maresca n'a actuellement aucune autre option fiable que le défenseur ouzbek ;

Défense centrale et rotation : Marc Guéhi, présent en conférence de presse, et le jeune talent brésilien Vitor Reis devraient former la charnière centrale. Sur le flanc gauche, Josko Gvardiol, remis de ses douleurs au dos, retrouvera sa place ;

Donnarumma dans les buts : Critiqué après son erreur grossière contre le PSG, Gianluigi Donnarumma aura l'occasion de se racheter en Ligue des Champions ;

Foden en faux neuf : En l'absence de Haaland et Semenyo, Phil Foden devrait occuper le rôle de « faux neuf » en pointe, tandis qu'Iliman Ndiaye et Jérémy Doku devraient animer les ailes.

Compositions probables :

Manchester City (4-3-3) :

Donnarumma ; Abdukodir Husanov, Vitor Reis, Marc Guéhi, Josko Gvardiol ; Elliot Anderson, Enzo Fernández, Rayan Cherki ; Iliman Ndiaye, Phil Foden, Jérémy Doku.